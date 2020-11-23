Берлин заявил Госдепу о неприемлемости санкций против «Северного потока – 2»

Правительство ФРГ во время состоявшейся 6 ноября встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило свою принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода, сообщил Bloomberg.

В документе, датированной 17 ноября, говорится, что «в принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает их противоречащими международному праву, ничего не изменилось». «На встрече 6 ноября 2020 года между германскими и европейскими компаниями и представителями Госдепартамента США, министерства финансов и посольства США, на которой также присутствовали представители правительства ФРГ, позиция вновь была озвучена [американской стороне]», – передает ТАСС выдержки из правительственного отчета ФРГ.

При этом издание отмечает, что кабмин Германии планирует и впредь внимательно следить за дискуссией по вопросу санкций в Конгрессе США, вести переговоры с Вашингтоном и тесно координировать свои действия с европейскими партнерами, Еврокомиссией и компаниями, участвующими в реализации проекта.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Так, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.