ЕС утвердил аналог «акта Магнитского»

Страны Европейского союза утвердили аналогичный «акту Магнитского» санкционный режим, в рамках которого Брюссель будет вводить ограничительные меры в отношении ответственных, по мнению сообщества, за нарушения в области прав человека в любой стране мира.

«Принципиальное решение по введению санкционного режима в отношении серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека принято. Послы ЕС сегодня примут формальное решение без обсуждения», – сказал ТАСС дипломатический источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС..

Ранее представитель Еврокомиссии говорил, что аналогичный американскому акту Магнитского санкционный режим будет утвержден Евросоюзом в ближайшее время. Об этом же заявил и постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан являвшимся на тот момент американским президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия «закона Магнитского» на другие страны, а не только на Россию. Впоследствии «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.