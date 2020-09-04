Россия и Китай поборются за роль главного врага США

Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары.

Отвечая на прямой вопрос журналиста, какая из стран несет большую угрозу для США – Россия или КНР, госсекретарь Майк Помпео, не задумываясь, выпалил: Коммунистическая партия Китая. Не важно, данью чему это стало – политкорректности или классическому американскому антикоммунизму, суть одна. По мнению Помпео, китайская власть несет в себе как военную, так и экономическую угрозу для Америки, а главное, она «проникла в США способами, которыми не обладает Россия», однако президент Трамп сможет одолеть этого спрута.

Днем ранее другой член команды Трампа, генпрокурор Уильям Барр, столь же однозначно ответил на более иезуитский вопрос: кто наиболее активен в вопросах вмешательства в американские выборы – Москва или Пекин? Свой выбор в пользу Пекина он обосновал данными разведки.

Нужно понимать, что Барр не только соратник Трампа, но и госслужащий, потому обязан выражаться аккуратно. В противном случае он наверняка бы конкретизировал: Пекин вмешивается в американскую демократию ради победы на выборах кандидата от демократов Джо Байдена.

Впрочем, об этом еще не раз скажет его непосредственный начальник – Трамп. Что-то подобное он говорил уже неоднократно и напрямую обвинял Байдена в коррупционных связях в китайской элите.

Что же касается самого Байдена, то он видит главного противника США в другом месте на карте мира. Бывший вице-президент выпустил специальное заявление о судьбе Алексея Навального, обвинив Трампа в «замалчивании преступления», «а значит, и в соучастии». Одолев нынешнего президента на выборах, Байден намерен «обеспечить безопасность американцев» и «привлечь режим Путина к ответственности».

В свою очередь лояльные демократам СМИ стали раскручивать своего рода теорию заговора: якобы Россия опять вмешалась в предвыборную кампанию в США, но весьма оригинальным образом – распространяет клевету о здоровье Байдена, иными словами, запугивает американцев его старческим маразмом. Что интересно, журналисты при этом тоже ссылались на материалы разведки.

На этом фоне однопартиец Байдена и лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал ввести против российских частных и государственных компаний новые санкции за «намерение вмешаться в американские выборы».

Если суммировать это вот всё, получится, что с точки зрения команды Трампа, главный противник США – это Китай, а с точки зрения команды Байдена – Россия. Соответственно, Россия вмешивается в выборы, пытаясь переизбрать Трампа, а Китай – для того, чтобы в Белый дом переехал Байден.

Саму концепцию вмешательства в выборы не отрицает уже никто в США. Эта недосформулированная и непредъявленная угроза – некий межпартийный компромисс.

Разумеется, во всех этих обвинениях очень много от предвыборной борьбы и слишком много пропаганды. Но эта пропаганда наглядно отражает интересы каждой из противоборствующих групп и отталкивается от объективной реальности.

Увы, интересы двух стратегических партнеров – Москвы и Пекина – на ноябрьских выборах американского президента радикально разошлись. Если описывать эту ситуацию в спортивных терминах, мы и китайцы горячо болеем за антагонистичных друг другу кандидатов, причем китайцы болеют горячее, чем мы.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что администрация Трампа является синофобской по своей сути. И сам президент, и его команда представляют КНР как грозную угрозу экономическому и политическому доминированию Америки. Стоит признать, они скорее всего правы.

Их позиция агрессивна и устойчива, в том числе благодаря тому, что ключевая для Трампа группа избирателей – «синие воротнички», то есть американские рабочие, тяжело переживающие деиндустриализацию и перенос производства из США в КНР. Как следствие, возвращение заводов назад в Америку – один из главных пунктов программы Трампа, реализации которого он отдал очень много сил.

Не то Байден. Когда Барак Обама неожиданно обошел фаворитку партийной элиты Хиллари Клинтон на праймериз, эта самая элита настоятельно посоветовала ему взять вице-президентом Байдена. Тот десятилетиями отвечал в Сенате за внешнюю политику, был опытным международным игроком и в этом качестве должен был уравновесить Обаму как функционера, прежде внешними делами почти не интересовавшегося.

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В итоге именно Байден в администрации Обамы отвечал за знакомое ему китайское направление, сделав его хорошо знакомым. Азиатские аналитики утверждают, что он завел себе множество друзей и партнеров в руководстве Китая, где к нему относились весьма благожелательно , а вот его непосредственного начальника Обаму, напротив, недолюбливали и якобы не воспринимали всерьез.

Переизбрание Трампа означает для КНР возобновление торговых войн и очередные требования Вашингтона о тарифных уступках. США продолжат вставлять палки в колеса локомотивам китайской экономики типа Huawei и быстрорастущим брендам типа TikTok, будут последовательно закрывать двери для китайских ученых, студентов и бизнесменов, дополнительно вложатся в сепаратистские движения внутри Китая, будь то Гонконг или Уйгуристан.

Совокупная цена этих вопросов для КНР может потянуть на десятки миллиардов, возможно, на триллионы долларов упущенной прибыли, и напрямую касается национальной безопасности. Но в случае избрания Байдена остроту части конфликтов удастся снять, а торговое противостояние не исключено что прекратится полностью.

Для России зеркальные риски не столь очевидны, но все-таки имеются. Нельзя сказать, что ей так уж выгоден Трамп как президент: пускай он когда-то хотел найти общий язык с Москвой, но ни одна из связанных с ним надежд не оправдалась – наоборот, уровень отношений РФ и США каждый месяц прошибает очередное дно.

Однако приход к власти Байдена (точнее тех лиц, кто будет руководить страной от его имени) сделает вендетту демократов против Москвы уже не партийной, а общегосударственной. Эти люди обещают «призвать Россию к ответу», «найти на нее управу», «заставить ее заплатить» – и это тот редкий случай, когда им стоит верить.

Демократы убедили сами себя в том, что именно Москва стоит за их позорным и болезненным поражением на выборах 2016 года – и они будут за это мстить, объясняя избирателям, что борются с опаснейшей угрозой для Америки в целом. А самый болезненный в этом контексте вопрос – украинский – остается для многих демократов и для самого Байдена во всех смыслах личным: в Киеве находится их финансовый интерес и хранятся их грязные секреты.

Санкции, провокации, охота за людьми – все это неизбежно нарастит свой темп и черт знает к чему может привести в конечном итоге.

Проще говоря, нам «очень надо», чтобы президентом стал не Байден. Но китайцам тоже «очень надо», так что на понимание со стороны восточного стратегического партнера мы можем не рассчитывать.

Кстати говоря, это обстоятельство косвенно диктует оправдать Москву и Пекин по подозрению в покушении на американскую демократию. Попытка подыграть той или иной команде в американском противостоянии поставила бы под удар те самые «стратегические отношения».

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