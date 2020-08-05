США цинично крадут символ технологических достижений Китая

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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    США цинично крадут символ технологических достижений Китая

    Китайскую социальную сеть вынуждают перейти под контроль США    5 августа 2020, 18:15
    Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON
    /Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Очень грязную и хитрую игру ведут прямо сейчас против Китая Соединенные Штаты Америки. С помощью настоящего рейдерского захвата они пытаются отобрать одно из важнейших технологических достижений Китая – социальную сеть TikTok. «Это открытое воровство», комментируют происходящее сами китайцы. Каким образом и зачем все это делает Вашингтон?

    Американцы проигрывают борьбу за глобальное лидерство Китаю. И не потому, что китайские вооруженные силы становятся круче американских, а потому, что Пекин выбивает экономические, технологические и информационные оплоты американского лидерства – один за одним. Американцы, конечно, пытаются удержать под контролем эти оплоты – но делают это так коряво, что лишь помогают китайским агрессорам. Что и показала история вокруг TikTok.

    Намерение американской администрации закрыть работу этой китайской соцсети на территории США связано не с какой-то личной неприязнью и даже не с опасениями за неприкосновенность американских данных. Это часть глобального американо-китайского противостояния за контроль над миром.

    Что правит миром?

    Некоторые, конечно, считают, что глобальное доминирование США обеспечивается за счет авианосцев, бомбардировщиков и корпуса морской пехоты (который, как известно, «всегда верен»). Но это не так. Американское доминирование держится на совершенно иных оплотах.

    На контроле за ключевыми технологиями (гражданскими, а не военными), позволяющими американской экономике быть впереди планеты всей и создающими образ США как самой продвинутой державы. На управлении мировыми финансовыми институтами (МВФ, доллар и т. п.), благодаря которым Америка контролировала экономику всего мира, а также могла отрезать от этой экономики неугодных игроков. На формулировании, определении вектора развития и защите основных мировых идей (демократия, либерализм, права человека, принципы свободной торговли), позволявших Штатам внедрять в умы молодых поколений правильные идеологические установки. И, наконец, на управлении основными средствами коммуникации и передачи информации (западные СМИ, соцсети), благодаря которым эти установки распространялись и защищались.

    До недавнего времени, где-то до середины нулевых годов, превосходство США в этих сферах никем не оспаривалось. Однако затем идеальный шторм в виде экономического кризиса, вырождения западной идеологии (в том числе и из-за отсутствия конкуренции) и неэффективность американского управления миром изменили ситуацию.

    Глобальный либерализм получил конкурента в виде воскресших фундаментализма, консерватизма и национализма, проводниками которых являлись разные и даже соперничающие друг с другом игроки (соответственно исламский мир, Россия и страны Восточной Европы). Затем Китай бросил вызов технологическому доминированию Соединенных Штатов.

    Американцы очень боятся китайского технологического роста и признают, что китайцы поумерили пыл в плане экономического шпионажа лишь потому, что по ряду направлений (квантовые вычисления, искусственный интеллект и т. п.) они либо сравнялись с Соединенными Штатами, либо превзошли их. А это не только будущие выгоды, но и настоящие деньги – общая капитализация технологических компаний оценивается в 20 триллионов долларов, и это четверть всего мирового фондового рынка.

    Кроме того, Китай посягает и на эксклюзивное владение США глобальными финансовыми институтами – он создает параллельные структуры (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), укрепляет международные позиции юаня и фактически замыкает на себе экономики Юго-Восточной Азии. И ряд стран, уставших от использования Штатами МВФ и доллара как инструментов политического влияния, рукоплещут китайским товарищам.

    Казалось, что информационная и коммуникационная сферы-то уж точно находятся под контролем США. Однако и это стало меняться. Западные СМИ теряют доверие, а западные соцсети – свое монопольное положение в интернете. И речь тут не только о внутристрановых соцсетях (каковыми являются тот же Wechat, активно использующийся в основном внутри КНР).

    Так, основанный в 2018 году TikТok уже является седьмой по охвату аудитории соцсетью в мире и имеет более сотни миллионов пользователей в США. При этом американские эксперты признают, что TikТok обладает куда большим потенциалом влияния на умы молодежи, чем находящийся на первом месте Facebook или Twitter. И речь не только о каких-то прикольных видеороликах с котятами. Если изначально TikТok не позиционировался как какой-то политический инструмент, то сейчас он им стал. Через эту соцсеть передается целый ряд политических роликов в ходе многочисленных компаний протеста (того же BLM). 

    Двойной удар

    Проблема в том, что США не ведут битвы за сохранение этих оплотов с помощью цивилизованных и сравнительно бесконфликтных конкурентных методов. Как и любая находящаяся в периоде упадка сверхдержава, Америка не считает целесообразным (или не может) играть тонко, делая упор на жесткую силу и угрозу силы.

    Именно поэтому Соединенные Штаты, например, ограничили возможности китайской компании Huawei, особенно в вопросе прокладки на Западе сетей 5G. Американцы официально опасались, что если китайским компаниям будет разрешено разворачивать сети 5G в Европе, то это позволит Пекину получать огромные массивы информации из этих сетей. На самом же деле они вытесняли конкурента с важнейшего коммуникационного рынка – по некоторым подсчетам, к 2035 году технологии 5G создадут более 22 миллионов рабочих мест и будут генерировать 13,3 трлн долларов ежегодно. Кроме того, американцы хотят запретить экспорт целого ряда товаров в КНР – например, полупроводников, без которых технологический прогресс невозможен.

    Проблема Трампа в том, что реализация этой запретительной тактики наталкивается на серьезное сопротивление, причем не только китайцев, но и американцев. Американские бизнесмены лишены патриотичности и не хотят отказываться от торговли с Китаем.

    Взять, к примеру, те же самые полупроводники. Эксперты подсчитали, что отказ от продажи этих товаров в КНР означает для американских компаний потерю 18% от их доли на глобальном рынке, а также сокращение общих доходов примерно на 37%. Эти сокращения, в свою очередь, приведут к сокращению расходов на новые разработки. США потратили на эти цели 312 миллиардов долларов за последние 10 лет – почти в два раза больше чем их зарубежные конкуренты, за счет чего этих конкурентов пока и опережают.

    Именно поэтому Дональд Трамп делает очень хитрый ход – он дает возможность американскому бизнесу получить выгоду от наезда на Китай.

    В Вашингтоне дали понять, что претензии против TikTok будут сняты в том случае, если американское подразделение китайской соцсети до 15 сентября будет куплено компанией Microsoft (которая уже выразила заинтересованность в этой сделке). По мнению Белого дома, это снимет ключевую их претензию к китайской соцсети – безопасность личных данных американцев. Согласно китайскому законодательству, владельцы TikТok обязаны передавать Пекину всю запрашиваемую информацию – и американские эксперты боятся, что те передадут, даже несмотря на то, что данные о пользователях хранятся на серверах в США и Сингапуре.

    Китайцы, конечно, дико возмущаются. «Это открытое воровство. Весь мир и Господь наблюдают за тем, как Трамп превращает когда-то великую Америку в государство-изгоя», – пишет главный редактор китайской Global Times Ху Сицзин. И они правы – речь, по сути, идет о рейдерском захвате, когда американская администрация снижает рыночную цену иностранной фирмы, а американская компания ее покупает. При этом факт сговора между Microsoft и Трампом даже не нужно доказывать – в разговоре с главой американской компании президент потребовал выплатить правительству США комиссионные с суммы покупки, поскольку «благодаря нам она состоялась».

    И если этот рейдерский захват закончится успешно, то он станет важнейшим эпизодом американо-китайской конкуренции за глобальное лидерство. А он закончится успешно – если китайцы наконец не выйдут из своих иллюзий, не откажутся от мантр «после Трампа все вернется в норму», пойдут на поводу у менеджмента TikTok (глава которого не против продажи) и не начнут жестко отвечать американцам. Причем отвечать не словами, а делами.


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