США цинично крадут символ технологических достижений Китая

Очень грязную и хитрую игру ведут прямо сейчас против Китая Соединенные Штаты Америки. С помощью настоящего рейдерского захвата они пытаются отобрать одно из важнейших технологических достижений Китая – социальную сеть TikTok. «Это открытое воровство», комментируют происходящее сами китайцы. Каким образом и зачем все это делает Вашингтон?

Американцы проигрывают борьбу за глобальное лидерство Китаю. И не потому, что китайские вооруженные силы становятся круче американских, а потому, что Пекин выбивает экономические, технологические и информационные оплоты американского лидерства – один за одним. Американцы, конечно, пытаются удержать под контролем эти оплоты – но делают это так коряво, что лишь помогают китайским агрессорам. Что и показала история вокруг TikTok.

Намерение американской администрации закрыть работу этой китайской соцсети на территории США связано не с какой-то личной неприязнью и даже не с опасениями за неприкосновенность американских данных. Это часть глобального американо-китайского противостояния за контроль над миром.

Что правит миром?

Некоторые, конечно, считают, что глобальное доминирование США обеспечивается за счет авианосцев, бомбардировщиков и корпуса морской пехоты (который, как известно, «всегда верен»). Но это не так. Американское доминирование держится на совершенно иных оплотах.

На контроле за ключевыми технологиями (гражданскими, а не военными), позволяющими американской экономике быть впереди планеты всей и создающими образ США как самой продвинутой державы. На управлении мировыми финансовыми институтами (МВФ, доллар и т. п.), благодаря которым Америка контролировала экономику всего мира, а также могла отрезать от этой экономики неугодных игроков. На формулировании, определении вектора развития и защите основных мировых идей (демократия, либерализм, права человека, принципы свободной торговли), позволявших Штатам внедрять в умы молодых поколений правильные идеологические установки. И, наконец, на управлении основными средствами коммуникации и передачи информации (западные СМИ, соцсети), благодаря которым эти установки распространялись и защищались.

До недавнего времени, где-то до середины нулевых годов, превосходство США в этих сферах никем не оспаривалось. Однако затем идеальный шторм в виде экономического кризиса, вырождения западной идеологии (в том числе и из-за отсутствия конкуренции) и неэффективность американского управления миром изменили ситуацию.

Глобальный либерализм получил конкурента в виде воскресших фундаментализма, консерватизма и национализма, проводниками которых являлись разные и даже соперничающие друг с другом игроки (соответственно исламский мир, Россия и страны Восточной Европы). Затем Китай бросил вызов технологическому доминированию Соединенных Штатов.

Американцы очень боятся китайского технологического роста и признают, что китайцы поумерили пыл в плане экономического шпионажа лишь потому, что по ряду направлений (квантовые вычисления, искусственный интеллект и т. п.) они либо сравнялись с Соединенными Штатами, либо превзошли их. А это не только будущие выгоды, но и настоящие деньги – общая капитализация технологических компаний оценивается в 20 триллионов долларов, и это четверть всего мирового фондового рынка.

Кроме того, Китай посягает и на эксклюзивное владение США глобальными финансовыми институтами – он создает параллельные структуры (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций), укрепляет международные позиции юаня и фактически замыкает на себе экономики Юго-Восточной Азии. И ряд стран, уставших от использования Штатами МВФ и доллара как инструментов политического влияния, рукоплещут китайским товарищам.

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Казалось, что информационная и коммуникационная сферы-то уж точно находятся под контролем США. Однако и это стало меняться. Западные СМИ теряют доверие, а западные соцсети – свое монопольное положение в интернете. И речь тут не только о внутристрановых соцсетях (каковыми являются тот же Wechat, активно использующийся в основном внутри КНР).

Так, основанный в 2018 году TikТok уже является седьмой по охвату аудитории соцсетью в мире и имеет более сотни миллионов пользователей в США. При этом американские эксперты признают, что TikТok обладает куда большим потенциалом влияния на умы молодежи, чем находящийся на первом месте Facebook или Twitter. И речь не только о каких-то прикольных видеороликах с котятами. Если изначально TikТok не позиционировался как какой-то политический инструмент, то сейчас он им стал. Через эту соцсеть передается целый ряд политических роликов в ходе многочисленных компаний протеста (того же BLM).

Двойной удар

Проблема в том, что США не ведут битвы за сохранение этих оплотов с помощью цивилизованных и сравнительно бесконфликтных конкурентных методов. Как и любая находящаяся в периоде упадка сверхдержава, Америка не считает целесообразным (или не может) играть тонко, делая упор на жесткую силу и угрозу силы.

Именно поэтому Соединенные Штаты, например, ограничили возможности китайской компании Huawei, особенно в вопросе прокладки на Западе сетей 5G. Американцы официально опасались, что если китайским компаниям будет разрешено разворачивать сети 5G в Европе, то это позволит Пекину получать огромные массивы информации из этих сетей. На самом же деле они вытесняли конкурента с важнейшего коммуникационного рынка – по некоторым подсчетам, к 2035 году технологии 5G создадут более 22 миллионов рабочих мест и будут генерировать 13,3 трлн долларов ежегодно. Кроме того, американцы хотят запретить экспорт целого ряда товаров в КНР – например, полупроводников, без которых технологический прогресс невозможен.

Проблема Трампа в том, что реализация этой запретительной тактики наталкивается на серьезное сопротивление, причем не только китайцев, но и американцев. Американские бизнесмены лишены патриотичности и не хотят отказываться от торговли с Китаем.

Взять, к примеру, те же самые полупроводники. Эксперты подсчитали, что отказ от продажи этих товаров в КНР означает для американских компаний потерю 18% от их доли на глобальном рынке, а также сокращение общих доходов примерно на 37%. Эти сокращения, в свою очередь, приведут к сокращению расходов на новые разработки. США потратили на эти цели 312 миллиардов долларов за последние 10 лет – почти в два раза больше чем их зарубежные конкуренты, за счет чего этих конкурентов пока и опережают.

Именно поэтому Дональд Трамп делает очень хитрый ход – он дает возможность американскому бизнесу получить выгоду от наезда на Китай.

В Вашингтоне дали понять, что претензии против TikTok будут сняты в том случае, если американское подразделение китайской соцсети до 15 сентября будет куплено компанией Microsoft (которая уже выразила заинтересованность в этой сделке). По мнению Белого дома, это снимет ключевую их претензию к китайской соцсети – безопасность личных данных американцев. Согласно китайскому законодательству, владельцы TikТok обязаны передавать Пекину всю запрашиваемую информацию – и американские эксперты боятся, что те передадут, даже несмотря на то, что данные о пользователях хранятся на серверах в США и Сингапуре.

Китайцы, конечно, дико возмущаются. «Это открытое воровство. Весь мир и Господь наблюдают за тем, как Трамп превращает когда-то великую Америку в государство-изгоя», – пишет главный редактор китайской Global Times Ху Сицзин. И они правы – речь, по сути, идет о рейдерском захвате, когда американская администрация снижает рыночную цену иностранной фирмы, а американская компания ее покупает. При этом факт сговора между Microsoft и Трампом даже не нужно доказывать – в разговоре с главой американской компании президент потребовал выплатить правительству США комиссионные с суммы покупки, поскольку «благодаря нам она состоялась».

И если этот рейдерский захват закончится успешно, то он станет важнейшим эпизодом американо-китайской конкуренции за глобальное лидерство. А он закончится успешно – если китайцы наконец не выйдут из своих иллюзий, не откажутся от мантр «после Трампа все вернется в норму», пойдут на поводу у менеджмента TikTok (глава которого не против продажи) и не начнут жестко отвечать американцам. Причем отвечать не словами, а делами.