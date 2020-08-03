Трамп выдвинул Tiktok ультиматум

Корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению у китайской ByteDance американского подразделения соцсети TikTok до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории США, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава США сообщил, что говорил с руководителем Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Между тем, как следует из заявления официального представителя компании, ByteDance рассматривает вопрос о создании штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.

«ByteDance привержена принципу быть глобальной компанией. В свете текущей ситуации ByteDance оценивает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами США, чтобы лучше обслуживать наших глобальных пользователей», – говорится в заявлении.

Напомним, сообщалось, что ByteDance и Microsoft ведут переговоры о продаже TikTok. Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией. После этого Microsoft приостановила переговоры.