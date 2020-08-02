Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok из-за Трампа

Переговоры китайской компании ByteDance и американской Microsoft о продаже приложения TikTok приостановлены, сообщают источники.

Wall Street Journal пишет, что Microsoft приостановила переговоры из-за негативного отношения к сделке со стороны президента США Дональда Трампа.

Источники сообщают, что переговоры могут возобновиться, когда американская администрация разъяснит свою позицию, передает ТАСС.

Как пишет WSJ, в последние недели Белый дом давал понять, что предпочел бы видеть американское подразделение TikTok под контролем американской компании.

По информации Axios, «сделка находится на столе» у Трампа. Хотя у Белого дома обычно нет полномочий запрещать такие сделки, сейчас межведомственный Комитет по иностранным инвестициям изучает приобретение в 2017 году ByteDance соцсети Musical.ly, которая в итоге была объединена с TikTok.

Однако не ясно, на каких юридических основаниях Трамп может заблокировать сделку по TikTok.

Reuters сообщало, что ByteDance собирается избавиться от доли в американском подразделении TikTok. Компания пыталась добиться сохранения миноритарной доли, но американская администрация выступила против.

Накануне сообщалось, что ByteDance и Microsoft ведут переговоры о продаже TikTok. Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией.