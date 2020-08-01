Трамп объявил о намерении запретить TikTok в США

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что собирается запретить работу китайского сервиса TikTok на территории США.

«Мы запрещаем их в США», – приводит его слова ТАСС.

Трамп сообщил, что соответствующие шаги могут быть сделаны уже в субботу. Президент США может подписать исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Трамп также дал понять, что не поддерживает покупку TikTok какой-либо американской компанией.

Кроме того, он посетовал, что демократы в Конгрессе США «заблокировали столь необходимые выплаты по безработице». По словам президента, это «ужасно». Как заявил Трамп, в Демократической партии США понимают, что «это не вина работников, что они безработные, это вина Китая».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американские власти рассматривают возможность запрета работы китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов.