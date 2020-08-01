Киев и Минск обсудили задержание в Белоруссии «бойцов ЧВК» Microsoft захотела купить TikTok 1 августа 2020, 04:59 Текст: Антон Антонов

Китайская компания ByteDance и американская Microsoft ведут переговоры о продаже TikTok, сообщают СМИ. New York Times пишет, что «Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok». Возможная сумма сделки не сообщается, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что популярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США.

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