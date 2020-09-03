Группа конгрессменов США потребовала ввести санкции против России

Несколько конгрессменов США потребовали от министра финансов страны Стивена Мнучина немедленного введения санкций против России за «намерение вмешаться» в американские выборы президента.

Конгрессмены написали письмо с таким требованием, под ним подписались 11 человек, в том числе лидер демократов в сенате Чак Шумер, передает РИА «Новости».

По мнению авторов письма, нужно наложить санкции на частные и государственные компании России. В обращении они отметили, что данные о «вмешательстве» получили от американской разведки.

Ранее комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

При этом МИД России не увидел реальных фактов в докладе Сената о «вмешательстве» России в выборы в США.

МИД России заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.