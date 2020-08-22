МИД не увидел реальных фактов в докладе Сената о «вмешательстве» России в выборы в США

Последняя часть доклада Комитета Сената США по разведке о якобы вмешательстве России в американские выборы не содержит реальных фактов и свидетельств, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ведомстве обратили внимание на публикацию последней части доклада о «вмешательстве» России в выборы президента США.

«Теперь уже можно с уверенностью сказать, что документ, который законодатели готовили целых три года и сами громко назвали «самым подробным на текущий момент описанием российской подрывной деятельности», не добавил ничего нового к давно тиражируемым в США инсинуациям о нашей стране», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Как и выпущенные ранее разделы доклада, реальных фактов и свидетельств последняя часть не содержит. По сути, воспроизводится хорошо известный набор голословных обвинений, фигурировавших до этого в «докладе Мюллера» и других американских документах, в том числе о взломе якобы по поручению российского руководства серверов Демократической партии, о контактах представителей штаба [президента США] Дональда Трампа с российскими гражданами, о стремлении России подорвать демократию в Америке и тому подобное», – подчеркнули в министерстве.

В МИДе отметили абсолютно бездоказательный характер подобных претензий и пояснили, что, очевидно, вся история с «российским вмешательством с самого начала была придумана в ходе внутриполитической борьбы между различными силами в США».

«Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу. Не думаем, что ставка на дальнейшее насаждение в обществе антироссийских мифов принесет кому-либо успех. Сегодня американские граждане озабочены другими – реальными, а не выдуманными – проблемами и ждут от политиков их эффективного решения. Надеемся, что осознание этого придет со временем и к американским сенаторам», – заключили в МИДе.

Напомним, комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

МИД России заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.

В мае 2018 года была рассекречена часть доклада, в котором комитет Сената Соединенных Штатов по разведке обвинил Россию в стремлении повлиять на результаты американских выборов 2016 года, однако признал попытки «вмешательства» провальными.

В октябре 2019 года специальный комитет по разведке Сената Конгресса США заявил, что «Агентство интернет-исследований» якобы вмешивалось в выборы президента США в 2016 году по распоряжению российских властей.