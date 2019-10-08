В Сенате США обвинили российскую компанию во «вмешательстве» по распоряжению Кремля

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США считает, что «Агентство интернет-исследований» якобы вмешивалось в выборы президента США в 2016 году по распоряжению российских властей.

Об этом говорится во второй части доклада комитета по итогам расследования предполагаемого вмешательства в выборы в США в 2016 году, передает ТАСС.

В комитете считают, что «Агентство интернет-исследований» пыталось повлиять на выборы, «нанося ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон» и поддерживая Дональда Трампа. Якобы, делалось это по указанию Кремля.

Авторы документа считают, что вмешательство в выборы было «частью более широкой, изощренной и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе».

Говоря о выборах 2020 года, члены спецкомитета заявили, что нужно пытаться предотвращать иностранное вмешательство в выборы «как в государственном, так и в частном секторе».

«Правительство, гражданское общество, частный сектор, в том числе социальные сети и технологические компании, все могут играть важную роль в противодействии и защите от иностранного влияния, нацеленного на США», – говорится в документе.

В конце сентября в санкционные списки США были внесены еще двое россиян и три компании, которые связаны с Евгением Пригожиным, владельцем «Агентства интернет исследований», считающегося в США «фабрикой троллей»