США расширили санкции против России из-за «вмешательства в выборы»

В санкционные списки США внесены двое россиян и три компании, сообщает американское министерство финансов.

Причиной внесения их в список является якобы участие во «вмешательстве в выборы», передает РИА «Новости».

Минфин США утверждает, что новые санкции распространяются на россиян и компании, которые связаны с Евгением Пригожиным, владельцем Агентства интернет-расследования, считающегося в США «фабрикой троллей».

Под санкции попали россияне Игорь Нестеров и Денис Кузьмин, якобы связанные с «Агентством интернет-исследований», передает ТАСС.

Кроме того, ограничения введены против трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries, якобы связанными с Пригожиным.

11 сентября президент США Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях за «иностранное вмешательство в выборы».