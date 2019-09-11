Трамп продлил режим санкций за «вмешательство» в выборы

Глава американского государства Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях за «иностранное вмешательство в выборы», сообщает администрация США.

Белый дом отметил, что другие государства «исторически» предпринимали попытки «использовать свободную и открытую политическую систему» США.

При этом, как заявила американская администрация, нет свидетельств того, что другим странам удалось повлиять на «результаты подсчета голосования», передает РИА «Новости».

Угрозу «вмешательства» Белый дом назвал «необычной и экстраординарной». Это определение обычно применяется, когда вводят очередной «режим чрезвычайного положения» – таких в США действуют десятки.

По мнению США, попытки повлиять на выборы могут осуществляться через «незаконный доступ к инфраструктуре» или «скрытое распространение пропаганды и дезинформации».

Исполнительный указ о санкциях подписан 12 сентября 2018 года.

Трамп продлил его действие еще на год, передает ТАСС.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер заявлял, что Россия якобы собирается «вмешаться» в выборы в США в 2020 году.