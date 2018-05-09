Сенат США не нашел свидетельств влияния России на итоги американских выборов

Комитет Сената Соединенных Штатов по разведке обвинил Россию в стремлении повлиять на результаты американских выборов 2016 года, однако признал попытки «вмешательства» провальными, следует из рассекреченного отрывка доклада комитета.

В документе утверждается, что в 2016 году некие кибердеятели, якобы связанные с российским правительством, провели «беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов», передает РИА «Новости».

Авторы доклада утверждают, что целями кибератак якобы стали от 18 до 21 штата США, причем в шести штатах «связанные с Россией» деятели якобы пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного проникновения на связанные с голосованием веб-сайты.

При этом в комитете заверили, что «вмешательство» никак не повлияло на итоги выборов, а голоса избирателей не были изменены.

Напомним, в марте спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года, не найдя свидетельств сговора Дональда Трампа с Россией.

Ранее от обвинений в адрес Трампа в сговоре с Россией отказались ФБР и минюст США.