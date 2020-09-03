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3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Навальным затыкают «Северный поток – 2»

Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада Ruptly/YouTube
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили немецкие военные токсикологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Маразм Байдена списали на «русский заговор»

Чтобы победить Трампа, Байдену придется стать Ельциным USA TODAY NETWORK/Reuters
Многие будут смеяться, но русские опять вмешались в президентские выборы в США. В центре очередного скандала – кандидат от демократов Джо Байден, которого «российская пропаганда» нагло оболгала и попыталась выставить маразматиком. Однако многое говорит в пользу того, что «российская пропаганда» права: из Байдена будут делать президента, как делали президента из Бориса Ельцина в 1996 году. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минское соглашение будут спасать пенсионеры

Сергей Миркин, журналист, Донецк
У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Закрепление особого статуса ЛДНР в конституции Украины является гарантией того, что Киев не отменит права региона через месяц после того, как их предоставит. Подробности...

Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...
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Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Символы СССР опять приравняли к свастике

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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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    Маразм Байдена списали на «русский заговор»

    Чтобы победить Трампа, Байдену придется стать Ельциным    3 сентября 2020, 09:00
    Фото: USA TODAY NETWORK/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Многие будут смеяться, но русские опять вмешались в президентские выборы в США. В центре очередного скандала – кандидат от демократов Джо Байден, которого «российская пропаганда» нагло оболгала и попыталась выставить маразматиком. Однако многое говорит в пользу того, что «российская пропаганда» права: из Байдена будут делать президента, как делали президента из Бориса Ельцина в 1996 году.

    Американские СМИ раскрыли государственный заговор – очередную попытку России вмешаться в американские выборы, прикрытую от посторонних глаз российским агентом в Вашингтоне Дональдом Трампом. Все дело в том, что разведка выпустила аналитический отчет, в котором в частности говорится: 

    «Зловредные российские акторы продолжат, по всей видимости, клеветать на кандидатов в президенты через заявления об их слабом психическом и физическом здоровье, чтобы повлиять на исход выборов в 2020 году».

    Возможно, тут требуется перевод со спецслужбистского на русский: Россия распространяет лживые слухи о том, что кандидат в президенты США Джо Байден очень близок к тому, что называют старческой деменцией.

    Министерство внутренней безопасности не дало этой бумаге ход, что, разумеется, подано как очередное свидетельство сговора между Трампом и русскими. Но Трампа, наверное, можно оправдать – ему не нужен сговор с русскими, раз уж подобная аналитика от спецслужб сама по себе льет воду на мельницу его соперника на выборах.

    А вот нам, русским, пора признаться, коль нас приперли к стенке: виновны. Российские журналисты действительно писали о том, что 77-летний кандидат Байден не крепок на ум и на память и что это может быть следствием его почтенного возраста. Газета ВЗГЛЯД – не исключение, не будем отпираться. 

    Другое дело, что влияние на американские выборы мы, получается, оказываем уже тем, что высказываем свое мнение. Это высокая оценка степени влиятельности российских СМИ на Америку, но нужно заметить, что речь идет не о «клевете», а о наблюдениях за действительностью: за выступлениями и речами Байдена, который регулярно путает людей, места, даты и факты, подчас будто не понимая, кто он и где находится.

    Это мнение, кстати говоря, совпадает с таковым у многих американцев, а противоречит лишь той линии, которую выбрали либеральные СМИ: Байден, мол, здоров как бык, и не должен никому ничего доказывать.

    Никому – это в первую очередь Трампу, который предложил сопернику сдать тест на стимуляторы. Есть конспирологическая версия, по которой Байдена буквально накачивают наркотиками, чтобы он мог появиться на людях или хотя бы записать видеообращение.

    «На людях» он, впрочем, появляется редко. Его политическая активность свелась к видеороликам – заявлениям «на злобу дня», в рамках которых кандидат в президенты крайне редко отвечает на вопросы даже в режиме доброжелательных интервью. И если затворничество в Делавэре имеет формально-рациональное объяснение (эпидемия коронавируса), то попытки застраховать Байдена от очередных оговорок, поместить его в некий информационный кокон, чтобы он не наделал глупостей, не только бросаются в глаза, но и подтверждаются комментариями вполне лояльных демократам журналистов и политтехнологов.

    Некоторые из них прямо так и заявляют: чем меньше американцы будут видеть Байдена, тем лучше для его кампании.

    В национальных опросах общественного мнения он по-прежнему опережает Трампа, так что задача перед демократами стоит вроде бы простая – не расплескать это преимущество до ноябрьских выборов. То есть лишний раз не высовываться.

    Есть только одна проблема – политические традиции США. Они диктуют, чтобы основные претенденты на пост главы государства сошлись в трех раундах телевизионных дебатов.  

    Эту традицию придумали, кстати говоря, демократы – и она достойна того, чтобы считаться одной из самых блестящих политтехнологических операций всех времен и народов. В 1960 году в финале сошлись вице-президент Ричард Никсон и Джон Кеннеди, а победить должен был именно Никсон – опытный и умный резонер, которому однозначно отдавали предпочтение те американцы, кто слушал его дебаты с Кеннеди по радио.

    Тогда демократы предложили новый формат – телевидение. Хитрый Дик не счел возможным проигнорировать эту перчатку, брошенную ему молокососом Кеннеди, и согласился на эксперимент – на свою беду. Потому как в свете софитов выяснилось, что Кеннеди – обаятельный и живой красавец, тогда как его заслуженный оппонент напоминает вспотевшую крысу.

    Подробнее об этом этапе американской истории можно прочитать здесь. А суть в том, что с тех пор еще ни разу менее харизматичному кандидату не удавалось обойти в президентской гонке более харизматичного. А харизма и умение дебатировать – это то, чего у Трампа не отнять, как бы плох он ни был во всем остальном.  

    Ожидается, что в прямом эфире действующий президент буквально размажет Байдена, который хотя и демократ, но совсем не Кеннеди. Некогда он слыл одним из лучших ораторов в Демократической партии, теперь же не всегда в состоянии отличить свою сестру от своей жены, а себя в настоящем – от себя в прошлом.  

    Спикер палаты представителей и один из наиболее видных демократов Нэнси Пелоси предложила радикальный вариант: отменить дебаты. Либеральные СМИ ее в этом поддержали: мол, Байдену попросту не о чем говорить с этим фашистом Трампом, про которого нормальным людям все давно уже понятно.

    Пелоси – человек специфический, многие над ней открыто смеются, но в общем-то зря. Ей 80 лет, из них 17 она руководила демократами в нижней палате парламента, а до того год отработала «кнутом» – партийным организатором. На эту должность пускают только людей с железной волей и хорошей реакцией, и Пелоси как раз из таких.

    Очевидно, что своим предложением отменить 60-летнюю традицию она не «выставила себя на посмешище», как показалось некоторым комментаторам, а выкатила пробный шар для изучения общественной реакции. Если сопротивление окажется терпимым, демократы сорвут дебаты. Это для них жизненно важная задача в контексте дальнейшего транзита власти

    Байден-2020, как Ельцин-1996: тяжело больной кандидат, которого нужно прятать от народа, ни в коем случае не выпускать на дебаты и вытягивать в лидеры через пропаганду в лояльных СМИ.

    Американские консультанты входили в число авторов этой аферы в РФ, теперь нечто подобное необходимо провернуть у себя на родине. Но что-то идет не по плану: вопреки прогнозам, Трамп начал догонять Байдена, в связи с чем соцопросы в СМИ публикуются все реже, а Пелоси, перейдя в решительное наступление на «засевшего в Белом доме фашиста и убийцу», умудрилась вляпаться в постыдный скандал.

    Помощники спикера вынудили руководство одного из салонов красоты в Сан-Франциско выйти на работу ради прически Пелоси. При этом Сан-Франциско сейчас на карантине из-за коронавируса, а Пелоси была в числе сторонников жестких ограничительных мер.

    Казалось бы, мелочь. Но десятки, сотни, тысячи таких мелочей складываются в единую картину, с которой на Америку смотрит руководство Демократической партии США, где засели неописуемые лжецы, лицемеры, трусы и интриганы.

    Это мы, российские журналисты, понятное дело, клевещем, чтобы повлиять на американские выборы. Но есть подозрение, что у десятков миллионов американцев сложилось аналогичное мнение без всякой оглядки на нас.

    Dobry vecher, tovarischi!

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