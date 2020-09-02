Американское СМИ заподозрило Россию в «атаке на психику» Байдена

Министерство внутренней безопасности США не стало распространять документ разведки, адресованный правоохранительным органам, в котором говорится о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает телеканал ABC News со ссылкой проект документа.

По данным СМИ, проект документа под названием «Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов США, чтобы повлиять на выборы 2020 года» был направлен для рассмотрения в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства 7 июля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что документ не планировалось распространять, его должны были получить федеральные и местные правоохранительные службы, говорится в служебных электронных сообщениях. Однако, как предает ABC News, спустя час после передачи документа на рассмотрение «вмешался» чиновник из министерства внутренней безопасности.

«Пожалуйста, придержите отправку этого [документа] до тех пор, пока вы не поговорите с [и. о. министра внутренней безопасности США Чедом Вулфом]», – приводит телеканал сообщение главы администрации МВБ Джона Гаунтэниса.

Отмечается, что это сообщение было направлено около двух месяцев назад, однако документ так и не был распространен.

По информации телеканала, в документе «с большой уверенностью» говорится, что «зловредные российские акторы продолжат, по всей видимости, клеветать на кандидатов в президенты через заявления об их слабом психическом и физическом здоровье, чтобы повлиять на исход выборов в 2020 году».

СМИ передает, что в документе упоминаются попытки Ирана и Китая критиковать президента США Дональда Трампа. При этом основное внимание уделяется «нападкам» России на психическое здоровье Байдена.

В качестве «примера» приводится мартовская история на якобы российском прокси-сайте, где говорится, что ошибки в речи Байдена объясняются деменцией.

Представитель МВБ объяснил ABC News, что документ не распространили по причине несоответствия стандартам министерства. По его словам, в документе не хватает контекста и доказательств, чтобы опубликовать его для широкой публики.

В штабе Трампа заявили, что им «не нужно никакого иностранного вмешательства».

«Президент Трамп честно победит Джо Байдена», – заявил представитель штаба.

В свою очередь штаб Байдена утверждает, что именно Трамп «блокирует возможности разведсообщества делиться с федеральными правоохранительными органами и службами штатов важными данными» и замалчивает разведданные в политических целях. По мнению представителя штаба Байдена Эндрю Бейтса, «нападки» России на здоровье кандидата от демократов похожи на «постоянные нападки самого Трампа».

«И зачем ему это делать? Потому что Россия и Трамп используют тот же сценарий клеветы и лжи», – заявили в штабе Байдена.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.