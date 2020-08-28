Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

Глава американской администрации Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

В ходе своего выступления в Белом доме в рамках общенационального съезда республиканцев Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие и принял их предложение стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.

Напомним, в прошлую пятницу Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах, который 21 августа официально согласился на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии.

Позже вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил, что, если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации.

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