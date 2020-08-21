Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах

Если победу на президентских выборах в США одержит Джо Байден, страну ждут «дымящиеся развалины» и «кровь на тротуарах», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что можно «представить, какая жизнь будет при президенте Байдене». Для этого, по его словам, достаточно «подумать о дымящихся развалинах Миннеаполиса, о насилии и анархии в Портленде, о запятнанных кровью тротуарах Чикаго», передает РИА «Новости».

Действующий президент США предложил американцам представить, что «этот беспорядок придет» в их город и «во все города Америки».

«У вас не будет закона и порядка», – заявил он, назвав Байдена «худшим кошмаром» для избирателей.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и продолжаются до сих пор.

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