Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.

«Я думаю, что мне выпала честь идти на выборы против худшего кандидата из всех, кого когда-либо выдвигала Демократическая партия», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Семьдесят восемь лет – это нормально, но в этом случае [Байдена] это плохие 78 лет, а не хорошие», – добавил 74-летний Трамп, слова которого передает РИА «Новости».

Накануне глава американской администрации Дональд Трамп официально согласился вновь баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. После этого Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов и национальным героем американцев Авраамом Линкольном, добавив, что «сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет».

Напомним, в прошлую пятницу Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах, который 21 августа официально согласился на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии.

Позже вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил, что, если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации.

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