Трамп сравнил себя с Линкольном

Президент США Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов и национальным героем американцев Авраамом Линкольном.

По утверждению Трампа, он сделал для афроамериканцев «больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна».

«Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

Ранее в пятницу Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

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