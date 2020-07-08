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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...

Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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    Китай нахамил США

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      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

              «На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»   8 июля 2020, 08:30
              Фото: WU HONG/АР/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок.

              Обозвать госсекретаря США Майка Помпео «политиканом», на которого не стоит тратить время, это не фокус. Какое количество журналистов и политиков называли его так или даже похуже – не сосчитаешь.

              Другое дело, когда это делает дипломат, и не просто дипломат, а официальный представитель МИД КНР, нарушая тем самым все мыслимые и немыслимые традиции восточной дипломатии, да и Китая как такового, где язык богат на сложносоставные формы вежливости.

              Тем не менее Чжао Лицзянь сказал то, что сказал, и вряд ли его теперь уволят, обвинив в нарушении этикета и личных выпадах против главы американской дипломатии. Его брошенная как будто в сердцах реплика нетипична для человека с такой должностью и национальностью (то и другое подразумевает выдержку), тем не менее, ситуация имеет вполне логичное объяснение. Их даже два – банальное и конспирологическое.

              Начнем с банального. Повод для ссоры двух держав все тот же – Гонконг и уверенность США, что китайское правительство фактически обнулило его автономию. 

              «Власти создали центральное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру», – заявил Помпео. Именно эти слова и вывели Чжао Лицзяня из себя.

              Газета ВЗГЛЯД про конфликт вокруг Гонконга и издержки каждой из его сторон (США, Китая и самого Гонконга) уже писала. Добавить можно разве что то, что Пекин с тех пор повел себя предсказуемо: решил продавить ограничения автономии любой экономической ценой, лишь бы обрубить корни сепаратистским тенденциям.

              Операция проходит болезненно, но, как представляется сейчас, не настолько трудно, как могла бы проходить: улицы города-государства больше не взрываются миллионными митингами. Однако это не делает менее болезненной саму тему – вопрос, по отношению к любым формулировкам которого официальный Пекин демонстрирует категорическую непримиримость. Это вопрос о территориальной целостности Китая в том случае, если она ставится под сомнение.

              Это своего рода национальная травма, сильно напоминающая российскую. Синьхайская революция привела к появлению государства для китайского народа (а не для маньчжурской династии и не для великих держав). Однако свержение империи Цин стоило Китаю больших территориальных потерь – от него отделились или захотели отделиться почти все национальные окраины. Гражданская война и японская оккупация усложнили ситуацию еще больше, и впоследствии КПК шаг за шагом возвращала Китаю утраченное (тот же процесс шел в СССР при Сталине).

              Монголия и Тыва упущены китайцами, скорее всего, безвозвратно, но процесс собирания земель продолжается – на очереди Тайвань. И ни в его случае, ни в случае тех регионов, которые уже удалось вернуть (Тибет, Гонконг, Макао, Ладакх), Пекин не потерпит ни одну силу, если она попытается встать между правительством КНР и проблемной провинцией. Это красная черта, табу, желание нарваться на хамство – называйте как хотите. Вот Помпео и нарвался.

              Аналогичным образом Кремль категорически отказывается обсуждать любые вопросы, связанные с принадлежностью Крыма – тема закрыта, дискуссия невозможна, точка. Правда, при этом он американцам не хамит. Но надо учитывать, что про Крым госсекретарь вспоминает крайне редко, тогда как Китай, гонконгский вопрос и проблемы Уйгуристана – главная цель дипломатии Помпео, полностью разделяющего «синофобию» администрации Дональда Трампа.

              Так мы переходим ко второму объяснению, конспирологическому, согласно которому Чжао Лицзянь перешел на хамство хладнокровно и умышленно, а впоследствии наверняка нахамит еще. Это своего рода попытка повлиять на исход американских выборов.

              Для Китая это принципиально важное предприятие. С точки зрения экономических и геополитических интересов КНР Трамп – худший президент со времен Эйзенхауэра, потому что для Трампа Китай – это угроза мировому доминированию Америки, которая к тому же ворует у его электората рабочие места. 

              И совсем другое дело – его конкурент от демократов Джо Байден. Этого человека в Пекине знают давно и хорошо, очень уважают и сильно любят. По крайней мере, ему приписывают дружеские отношения с некоторыми представителями китайской элиты, оставшиеся со времен работы во внешнеполитической команде сената.

              Неудивительно, что при Обаме (которого в элите КНР, по слухам, не считали серьезным политиком) именно Байден отвечал за китайское направление и во многом преуспел, а злые языки, включая язык Трампа, и вовсе уверены в коррупционных связях бывшего вице-президента с Поднебесной.

              В общем, президент Трамп – это для Китая очень плохо, это буря, которую можно только переждать, а президент Байден – это не просто хорошо, это замечательно, лучше не бывает

              Но публично поддерживать Байдена из Пекина означает его топить. Гораздо эффективнее – попытаться игнорировать Трампа.

              Отмахиваться от его претензий. Высмеивать его атаки. Оскорблять его дипломатических представителей – вы, мол, никто, и нечего на вас время тратить.

              Это неизбежно дойдет до американских избирателей, которые – нет, не обидятся за своего лидера, а увидят, что ему попросту нечего противопоставить Китаю. Демонстративное пренебрежение – не то, что можно позволить себе в отношениях с президентом действительно великой страны.

              Кстати, тем самым, который пообещал «сделать Америку снова великой».

              Конечно, существует риск, что Трамп разозлится и еще успеет наломать за полгода дополнительных дров, но вероятно и другое. Часть патриотического электората Трампа может разочароваться в своем президенте и – нет, не проголосовать за Байдена, но остаться в день выборов дома.

              Это особенно важно с учетом того, что четыре года назад Трамп привел на участки многих из тех, кто прежде вообще не ходил на выборы. Уныние этой группы избирателей лишает действующего президента значимого козыря. Очень возможно, что решающего.

              Никто сейчас не знает наверняка, удастся ли Трампу переизбраться на второй срок. Но это в любом случае будет зависеть всего от нескольких штатов, а в некоторых из них республиканец и демократ будут идти буквально нос к носу, так что потеря всего нескольких тысяч голосов может оказаться для действующего президента роковой.

              После этого вряд ли кто-то сможет обоснованно сказать, что причиной поражения Трампа стало презрительное хамство официального представителя МИД КНР. Но и исключить этого тоже не сможет.

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