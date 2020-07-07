В МИД Китая отказались «тратить время» на «политикана» Помпео

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что «не будет тратить время» на комментарии по поводу заявления госсекретаря США Майка Помпео о цензуре Гонконге.

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время на то, чтобы сказать еще что-то», – цитирует РИА «Новости» Лицзянь.

Ранее Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге в «духе Оруэлла». По его словам, «местные власти создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру».

Накануне библиотеки Гонконга сообщили, что исключат из своих фондов книги, написанные сторонниками демократии в КНР или известными оппозиционерами, выступавшими против властей Китая.

Руководство города также потребовало, чтобы список книг для школьников был пересмотрен и не нарушал нового закона о нацбезопасности, по которому незаконно призывать к независимости или автономии Гонконга от КНР.

Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

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