Помпео заявил об утере Гонконгом автономии от КНР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу США, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.

«Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая ситуацию на местах. Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга», – написал Помпео в Twitter.

Между тем, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет все необходимые контрмеры, если произойдет вмешательство в дела Гонконга, передает ТАСС.

«Гонконг – это специальный административный район Китая. Законодательство в сфере национальной безопасности в Гонконге является сугубо внутренним делом Китая и не приемлет никакого вмешательства извне. Если какие-либо внешние силы затронут интересы Китая и будут вмешиваться в дела Гонконга, КНР предпримет все необходимые контрмеры», – сказал он.

По его словам, пока рано говорить о том, какие именно это будут контрмеры.

«Я не отвечаю на гипотетические вопросы», – резюмировал он.

Ранее американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются вмешаться в ситуацию с Гонконгом.