Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности Гонконга

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон по обеспечению национальной безопасности в Гонконге, пишут СМИ.

Принятый комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) подписал председатель страны Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Закон приняли на 20-й сессии постоянного комитета ВСНП, парламент также принял решение включить в закон приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, закон предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

В понедельник США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.