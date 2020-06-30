США лишили Гонконг торговых преференций

Министерство торговли Соединенных Штатов приостановило действие преференциального режима в отношении Гонконга, сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

«Положения министерства торговли, позволяющие введение преференциального режима для Гонконга по сравнению с Китаем, в том числе доступ к исключениям в экспортных лицензиях, приостановлены», – приводит текст заявления министра торговли США ТАСС. Росс также подчеркнул, что ведомство изучает возможность введения дальнейших ограничений.

По словам министра торговли США, Вашингтон опасается, что значимые технологии для обеспечения безопасности Соединенных Штатов могут оказаться в руках Народно-освободительной армии Китая.

«Это риски, которые США отказываются принимать, и в результате этого специальный статус Гонконга отозван», – заявил Росс.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон прекращает экспорт в Гонконг произведенной в США военной продукции и ряда технологий двойного назначения.

«Соединенные Штаты прекращают экспорт в Гонконг контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к [обеспечению] национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США. Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу «одна страна – одна система», то и мы должны относиться так же», – заявил Помпео.

В пресс-службе Госдепартамента уточнили, что Соединенные Штаты «вынуждены предпринять это действие, чтобы обеспечить национальную безопасность США». «Мы больше не можем различать экспорт регулируемой продукции в Гонконг и экспорт регулируемой продукции в материковый Китай», – заявили в Госдепе.

Госдепартамент выразил опасения, что технологии двойного назначения и военная продукция американского производства «окажется в руках Народно-освободительной армии Китая». «Соединенные Штаты изучают возможность других действий и будут предпринимать дополнительные шаги в зависимости от ситуации в Гонконге», – заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая«гонконгские» санкции. Пока они касаются только визовых ограничений для китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия.

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