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7 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
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Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»Фото: 肥洲/Youtube
В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Циньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Людям внешним иногда кажется, что Церковь – это армия, в которой все беспрекословно повинуются приказам. На самом деле – к добру или к худу – но это не так. Подробности...
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Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Похоже, от Михаила Ефремова в его деле уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой, и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Подробности...
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    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

    Украина никогда не вернет Донбасс

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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

              Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»   7 июля 2020, 14:00
              Фото: 肥洲/Youtube
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Циньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.

              То, что арестованный ученый – «самый влиятельный» и «самый известный» критик или даже «враг» председателя Си Цзиньпина, наперебой подчеркивает западная пресса. Другое дело, что фотографии «известного критика» найти трудно, а верифицированную транскрибацию его фамилии на русский язык вообще невозможно. Попробуем на свой страх и риск: Цуй Чжуанжунь.

              Он юрист, преподавал в престижном университете, но два года назад был уволен и угодил под домашний арест. Потом была государственная амнистия по случаю юбилея КПК, а теперь два десятка полицейских увезли бывшего профессора в неизвестном направлении.

              То есть «самый влиятельный враг» главы Китая – это блогер, обвинявший председателя Си в авторитаризме и позволявший себе не по-китайски резкие личные выпады типа «невежественный политик».

              Однако западные СМИ не врут. Это даже не интонационное преувеличение с их стороны, вызванное мертвой июльской порой – отсутствием новостей. Дело в том, что более влиятельных врагов у председателя Си просто нет. Либо же никто о них ничего не знает, так что их нельзя отнести к известным.

              Со времен великого кормчего во главе КНР не было другого такого человека, кроме Си, кто был бы настолько же всемогущ. Но даже Мао, кажется, не совмещал такого количество постов в правительстве, партии и армии одновременно.    

              По-настоящему мощного врага, главного конкурента в борьбе за пост и «красного принца» Бо Силая Си победил еще до того, как официально стал председателем: сын Бо Ибо, одного из «восьмерки бессмертных» (ближайшее окружение Дэн Сяопина и сам Дэн Сяопин), был исключен из партии и приговорен к пожизненному заключению.

              Однако назначение Си это не гарантировало – бывший председатель Ху Цзиньтао хотел себе другого преемника, из круга столичных образованцев. Но Си оказался компромиссной кандидатурой, приемлемой для самых разных неформальных блоков внутри КПК, поэтому был избран, а после не оставил от этих блоков камня на камне.

              Его сторонников называют «новой чжицзянской армией» – по философской книге «Чжицзянские мысли», написанной Си. Теперь эта армия стала непобедимой. На посту председателя Си прикормил, сделав лояльной, группу «туньпайцев» – комсомольцев пролетарского происхождения, лишил влияния «шанхайцев» – соратников бывшего председателя Цзянь Цзэминя, и буквально сокрушил «сишаньское собрание» – сплоченную группу выходцев из провинции Шаньси.

              Как и Мао, Си мастерски применял чистки, но официально они были заточены только на одно – на борьбу с коррупцией. После его воцарения последовала серия уголовных дел против проворовавшихся чиновников, бизнесменов и военных. Нельзя утверждать однозначно, что все они являлись его политическими противниками и опасными фигурами, но такие среди них точно были. При этом подозревать Си в личной вендетте как-то не принято. Имидж неподкупного борца с коррупцией у него сложился давно, еще в начале «нулевых», ввиду чего его однажды специально послали в шанхайский горком – разгребать авгиевы конюшни после серии коррупционных скандалов.

              Это одна из причин, по которой Си любит простой народ – но далеко не единственная. Сам он, как и его недруг Бо, тоже из «красных принцев», но есть нюанс – при Мао высокопоставленного отца неоднократно арестовывали, а самого Си отправили на «трудовое перевоспитание» в нищую деревню, где он познал и рабский труд, и крайнюю нужду.

              Из этого следует, что товарищ председатель понимает тяготы жизни китайцев, подчеркивает государственная пропаганда КНР.

              Встав во главе страны, Си запретил применять «трудовое перевоспитание», кроме как по решению суда, и отменил столь раздражавший простой народ принцип «одна семья – один ребенок» (в чадолюбивом Китае он был одним из главных мотивов для эмиграции).

              За этим последовали другие социальные блага. Например, крестьянам разрешили свободно переезжать в небольшие города. Началось их обеспечение жильем, страховкой и пенсией, государство вспомнило об инвалидах и детях внутренних гастарбайтеров, озаботилось чистотой воды и воздуха – как раз тогда, когда страна вплотную приблизилась к экологической катастрофе.

              Параллельно расширялись экономические свободы – вплоть до учреждения частных банков и легализации иностранных инвестиций в образование и культуру. Огромная китайская машина переориентировалась на рост внутреннего потребления и расширение среднего класса – нового двигателя национальной экономики.

              Борьба с коррупцией, популистская политика и беспримерное укрепления клана Си привело к тому, что партия сняла запрет, ограничивавший правление председателя одним десятилетием. Так что Си теперь, если пожелает, может править хоть до смерти, по крайней мере, сколь-либо влиятельной оппозиции ему в стране не прослеживается –

              Китай будто вернулся во времена Мао, но имеет в качестве великого кормчего не левого радикала, а сторонника рыночных реформ.

              Этот панегирик товарищу председателю можно продолжать еще долго. Но правда и в том, что экономическая и социальная оттепель сопровождались в Китае политическими заморозками. Их апофеозом стало снятие запрета на многократные переизбрания, а наиболее известным в мире проявлением – лагеря для уйгуров. Если представить себе антикоррупционную кампанию Си как репрессии, заморозки получились довольно суровыми: ужесточилась цензура, усилилась слежка, огромные деньги потекли в IT-индустрию с целью постройки «цифрового гулага» и контроля за распространением информации в интернете.

              Си безусловно просвещенный диктатор, но диктатор в значительно большей степени, чем его предшественники на посту председателя КНР (обладавший огромной личной властью и непоколебимым авторитетом Дэн этот пост никогда не занимал). Так что профессор юриспруденции, для ареста которого привлекли десятки полицейских, это действительно крупная рыба из тех, что вздумал плыть не в одном направлении с новым великим кормчим. Всех остальных уже давно переловили.

              Политически Россия – не Запад, здесь другая история национальных травм и традиций, поэтому как-то не принято критиковать руководителей иностранных государств за авторитарные замашки в случае, если их путь приводит нацию к обогащению. Си как раз из таких. Но это самое обогащение может создать для него проблему существенно более опасную, чем тайные козни других «красных принцев» и статьи опального профессора.

              Средний класс КНР действительно растет как на дрожжах. Десятки миллионов людей переходят к западной модели потребления и не тратят всё свое время на прокорм семьи, как делали их родители. Рано или поздно эта страта усиливается настолько, что начинает требовать для себя политического представительства и расширения личных свобод – это почти аксиома политэкономии, неоднократно подтвержденная во многих странах.

              Может, через год, может, через три, но в этой среде – среде главных выгодополучателей эпохи Си – неизбежно начнется брожение, которому нужно будет что-то противопоставить.       

              Если по совести, брожение уже началось – и принимает немыслимые прежде формы. Молодое поколение китайцев, чьи родители более-менее обеспеченные люди, высказывает свое недовольство иносказательно: например, критикует «недалекого диктатора» – американскую версию Винни-Пуха, в которой угадывается всемогущий председатель.

              Изображения Винни-Пуха в Китае теперь не пропускает цензура. Так Си, будем считать, выиграл очередной раунд. Но он для 67-летнего председателя КНР явно не станет последним.

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