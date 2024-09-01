Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Дополнительные силы спасателей направили на НПЗ в Капотне
Дополнительные подразделения спасателей направлены для тушения пожара на МНПЗ в Капотне, рассказал представитель экстренных служб.
Как сообщил источник РИА «Новости», на место пожара по пятому номеру сложности направлены дополнительные дежурные подразделения спасателей.
Как сказал источник ТАСС в оперативных службах, в настоящее время происходит факельное горение, на место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода повреждено в результате атаки беспилотника.