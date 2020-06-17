Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских должностных лиц, якобы причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

«В среду, 17 июня 2020 года, президент [США Дональд Трамп] подписал закон S. 3477 – «Закон о политике в области прав человека в отношении уйгуров 2020 года», который осуждает грубые нарушения прав определенных этнических групп мусульманских меньшинств в СУАР в Китае и включает <...> определенные полномочия налагать санкции на конкретных иностранных лиц», – приводит заявление Белого дома ТАСС.

В мае обе палаты Конгресса практически единогласно одобрили законопроект, который обязывает президента США принять строгие меры в ответ на якобы притеснения уйгуров. Автор законопроекта – сенатор-республиканец Марко Рубио. Санкции подразумевают отказ в выдаче виз, замораживание собственности на территории США.

Ранее Соединенные Штаты внесли в черный список сразу несколько китайских организаций, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека в СУАР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД