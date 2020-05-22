США внесли десятки китайских организаций в черный список

В черный список попали десятки китайских организаций, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека или угрожают нацбезопасности США, сообщил американский минторг.

За деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США, в список попали 24 китайские организации, передает ТАСС.

Девять организаций обвиняются в причастности к нарушениям прав человека.

Напомним, американский президент Дональд Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Китай должен вложить в борьбу с коронавирусом 9 трлн долларов.

Также Помпео заявил, что власти США отреагируют на любое решение властей Китая, нарушающее автономию Гонконга, а сенаторы США предложили проект закона, который предусматривает санкции против Китая за политику в Гонконге.