Помпео потребовал от Китая не мешать работе американских СМИ в Гонконге

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

Путин восстановил справедливость и напомнил региональным властям о том, что крохоборство – неадекватноФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Следователи начали масштабные проверки случаев «бюрократической канители» при выплатах врачам, спасающим людей от коронавируса. Разбирательства ведут управления СК от Брянска до Иркутска, от Архангельска до Краснодара. Губернаторы спешно формируют комиссии для сбора жалоб медиков. Работа началась после того, как президент Путин жестко отчитал крохоборствующих чиновников за проволочки. Подробности...
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Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – ЭрмитажуФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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      Как Европа выходит из самоизоляции

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              Помпео потребовал от Китая не мешать работе американских СМИ в Гонконге

              17 мая 2020, 23:48

              Текст: Ольга Никитина

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              Попытка китайских властей «вмешаться» в деятельность американских СМИ в Гонконге может повлечь пересмотр США взгляда на соглашение с КНР по статусу автономии, заявил госсекретарь Майк Помпео.

              Помпео заявил, что, по его информации, китайское правительство якобы грозит «вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге».

              «Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют граждан Китая и весь мир», – приводит его слова РИА «Новости».

              «Любое решение, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (соглашения) «Одна страна, две системы» и статуса этой территории», – добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

              В ноябре президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, по мнению Вашингтона, ответственных за нарушение там прав человека. Это произошло на фоне массовых протестов в специальном административном районе Китая.

              В Пекине подчеркивали, что администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР.


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