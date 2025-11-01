  • Новость часаВС России пресекли высадку с вертолета группы ССО ГУР у Красноармейска
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    Мантуров объяснил спад торговли России и Китая
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    12 комментариев
    1 ноября 2025, 12:30 • Политика

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию?

    «Поворот» Дональда Трампа в отношениях с Россией, выразившийся в переносе саммита в Будапеште и введении первого за год пакета санкций, сопровождался внутренними расколами и конфликтами – между «ястребами» и «голубями», дипломатами и спецслужбами, Белым домом и Конгрессом. При этом результаты разнонаправленные: промежуточный счет 2:1 в пользу оптимистов. Русофобы пока что проигрывают.

    Самые влиятельные «ястребы» в окружении Трампа – глава Госдепартамента Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, самые влиятельные «голуби» – вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Стивен Уиткофф. При этом влиятельность обоих «голубей» определяет лишь близость к президентским ушам: у них нет ни серьезных полномочий, ни значимого аппарата.

    На встрече с Трампом, после которой были введены санкции против «Роснефти» и «Лукойла», присутствовали только Рубио и Бессент. До того Рубио сменил Уиткоффа в качестве руководителя группы по переговорам с Россией, что неизбежно означало и смену тона.

    Уитокофф оптимист, которому нравится обсуждать грандиозные экономические проекты вроде туннеля из Чукотки на Аляску. По сообщениям американских СМИ, он был единственным, кто на переговорах с украинской делегацией в Белом доме пытался давить на Владимира Зеленского по вопросу вывода ВСУ с Донбасса.

    Рубио на экономику вообще не заточен, его функция – решение политических задач. По его мнению, решать задачу по прекращению боевых действий на Украине нужно путем давления на Москву, чтобы она согласилась на заморозку конфликта по линии фронта.

    В промежуточном итоге возобладал подход Госдепартамента. Однако не во всем.

    Еще один раскол произошел между ЦРУ и аналитической службой все того же Госдепа, которое называется Бюро разведки и исследований (INR). Если в Лэнгли оценивают возможность договориться с Москвой и прекратить конфликт вокруг Украины более-менее позитивно, то в INR считают, что руководство России к серьезным переговорам не готово. Как подчеркивают в ориентированном на республиканцев издании The Wall Street Journal, эти разногласия отражались в ежедневных сводках для президента.

    Победило ЦРУ. Причем так, что в отделе по России и Евразии INR прошли увольнения по статье «сокращение штата», а кто-то решил уволиться сам. Даже в Госдепе признали, что из-за этих разногласий был подорван авторитет их Бюро в Белом доме.

    К слову, при президенте Джо Байдене ЦРУ было единственной значимой правительственной службой, где скептически оценивали перспективы Украины, призывали избегать эскалации с Россией и сохраняли канал связи с Москвой. И хотя теперь в Лэнгли руководит другой человек – Джон Ли Рэтклифф, сменивший Уильяма Бернса, аналитическая служба себе не изменила и по-прежнему играет за «голубей».

    Третий раскол пролег между законодательной и исполнительной ветвями власти. В Конгрессе пришли в движение три антироссийских законопроекта – о введении пошлин против покупателей российской нефти, об постепенном изъятии замороженных в США активов РФ для передачи их Украине и о внесении России в список стран–спонсоров терроризма, что означает введение дополнительные барьеров для внешнеторговых операций. После завершения «шатдауна» конгрессмены готовы все это принять.

    Руководство республиканцев уговаривает Белый дом поддержать все три «капитолийских удара» и указывает на развилку: либо вы надавите на Москву какими-нибудь мерами сами, либо это сделаем мы. Администрация Трампа несколько месяцев тормозила Конгресс, пользуясь тем, что у некоторых «ястребов» в следующем году переизбрание, и они критично зависят от поддержки президента. Но довести дело до того, чтобы парламент все-таки взял инициативу на себя, Трамп не мог, это стало бы опасным прецедентом для доктрины его второго срока, согласно которой внешнюю политику определяет глава государства, а Конгресс в праве подсказывать, но поперек батьки в пекло не лезет.

    Даже в том случае, если Трамп усложнять отношений с Россией не хотел, ему важно было ввести санкции самому, а не в качестве зависимой от парламента фигуры. Поэтому он сделал то, что сделал, а теперь делает вид, что ждет результата, а пока - неопределенно долго – будет заниматься другими делами.

    При этом динамика контактов с Россией явно попали в зависимость от динамики контактов с Китаем. Трамп решил сменить гнев на милость и довольствоваться малыми уступками со стороны Пекина, чтоб не начинать большую экономическую войну. Именно поэтому он встретился с председателем Си Цзиньпинем, хотя еще недавно хотел упустить такую возможность и надавить на китайцев посильнее, к чему его склонял Бессент – сторонник торгового эмбарго против Китая.

    На сей раз Бессент Трампа не убедил, скорее всего, потому, что американцев раздражает инфляция, и это заметно сказывается на рейтингах президента. В случае торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, рост цен неизбежно ускорился бы. Между главой американского государства и его народом тоже есть раскол, но не по российскому вопросу, а в целом. Политику Трампа не одобряют 56-58% американцев, что на пять процентных пунктов больше, чем в начале лета, а полностью поддерживают его только 19%, это антирекорд. Претензии к Белому в основном экономические – тарифные бои не только подстегнули инфляцию, но и вызвали панику на рынках.

    В промежуточном итоге экономическую войну с КНР решили отложить, что автоматически сделало неактуальной угрозу о тарифах в 200-300% за покупку российской нефти, которыми Вашингтон несколько месяцев запугивал Москву и Пекин. Так санкции против «Лукойла» и «Роснефти» стали для администрации Трампа обходным маневром по обоим вопросам. Президент США развязал себе руки и избавился от неудобного обещания ввести завиральные санкции, утвердив взамен другие, чтобы сохранить инициативу за собой и не уступать ее парламенту.

    Впоследствии санкционное давление на энергетический экспорт России может быть усилено, и дело тут не только в Украине. Есть два вопроса, по которым в США расколов нет. Можно считать, что в этом едины Белый дом, Конгресс, Госдеп, ЦРУ, «ястребы», «голуби» и народ во все его многообразии, если верить социологическим опросам.

    США должны продавать свои вооружения, если это выгодно. США должны выдавливать конкурентов с рынка энергетических ресурсов.

    В этом плане в Вашингтоне все более-менее стабильно. Как бы ни шел диалог с Москвой по Украине, США при Трампе будут отсекать Россию от рынков сбыта нефти и газа, чтобы занять их самим, и будут поощрять покупку своего вооружения всеми странами, которые относят к лояльным. А если на паузу будет поставлено то или другое, Трамп станет считать, что это колоссальная уступка, за которую Россия ему многое должна.

    Он поступал точно так же на своем первом сроке, когда об СВО не шло и речи, но США ввели санкции против «Северного потока» и одобрили продажу Киеву наступательных вооружений.

    Трамп готов ждать, пока мир тут или там, так или иначе, но созреет, поскольку его по большому счету все устраивает: лавка работает, а деньги идут, пока Евросоюз готов их выделять для поддержки Украины. Со своей стороны европейцы собираются продлить конфликт еще как минимум два-три года, если верить заявлениям Зеленского и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.  

    Это не значит, что вопрос полного освобождения Донбасса от ВСУ, лежавший на столе переговоров, снимается с повестки. Но в условиях, пока Украина в руках Зеленского, а ее армия сохраняет способность к обороне, он будет решаться военным путем, а вероятность добровольного исхода оттуда украинских формирований всегда была исчезающе мала. Хоть при Трампе, хоть при Байдене.

    Володин напомнил о вступающих в силу в ноябре новых законах
    Ушедший на СВО американец Хаффман поблагодарил Путина за российское гражданство
    Маск рассказал о запрете Байдена спасать астронавтов с МКС до выборов
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    Разведчик ВСУ раскрыл данные о подготовке иностранцев на Яворовском полигоне
    СК возбудил дело о травле родителей погибшего от собак мальчика
    TMZ сообщил о страшных деталях смерти басиста Limp Bizkit

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

    Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства? Подробности

    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

    Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

