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    26 июня 2025, 17:30 • Политика

    Война с Ираном показала миру самую влиятельную женщину США

    Война с Ираном показала миру самую влиятельную женщину США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Соучастие США в нападении на Иран принесло известность самой влиятельной женщине в окружении президента Дональда Трампа, если не считать жену Меланию. Кто такая Сьюзан Уайлс – и почему от ее мнения в Вашингтоне теперь многое зависит?

    В момент нанесения ударов по Ирану рядом с президентом США в переговорной комнате Белого дома находились только самые главные и самые близкие: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, глава генштаба Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и полноватая женщина в горчичной кофточке, которая многим бросилась в глаза. В тот день она получила от блогеров прозвище «Леди Война».

    Даже американцы в массе своей не знают 68-летнюю Сьюзан Уайлс в лицо, как и того, что прозвище у нее уже есть – Ледяная дева. Ее появление в переговорной – знак особого доверия и признания заслуг со стороны Дональда Трампа, а также той влиятельности, которую Ледяная дева получила после победы своего шефа на президентских выборах в ноябре прошлого года.

    Строго говоря, если бы не Уайлс, Трамп мог и не стать президентом: она выступила ведущим политехнологом его обеих победных кампаний. А вот из той, которая оказалась проигрышной и переселила в Белый дом Джо Байдена, Уайлс уволилась из-за конфликта с влиятельным губернатором Флориды Роном Десантисом. Когда же Трамп сам поссорился с Десантисом, вернулась – и стала тенью Трампа.

    Выигрывать выборы – это ее профессия, а боевое крещение Уайлс прошла на президентской кампании самого Рональда Рейгана. Нынешний пост Ледяной девы – глава аппарата Белого дома («на наши деньги» – администрации президента). На эту должность всегда назначали только опытных игроков, включая таких легенд лоббизма и серокрадинальства, как Дик Чейни, а Сьюзан Уайлс стала первой из женщин.

    При Байдене во главе аппарата стоял Рон Клейн, которого теперь называют одним из фактических руководителей страны в периоды, когда престарелый президент уходил в себя.

    В 2020 году Трамп сам позвал Ледяную деву обратно в команду, поскольку пандемийные соцопросы стали сулить ему поражение от Байдена во Флориде – родном штате Уайлс, на котором она специализируется. Во Флориде Трамп в итоге все-таки выиграл, проиграв в среднем по стране, а Ледяная дева стала тем, кто отвечает за график встреч и за сбор денег. То есть, за самое важное, если не считать расчетов с адвокатами, но со временем за это тоже стала отвечать Уайлс.

    Раньше решением финансовых вопросов, связанных с судами Трампа, занимался Майкл Коэн, пока не предал шефа и не дал показания о том, что заплатил взятку порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о связи с любвеобильным миллиардером. Дэниелс, что характерно, особых претензий к Трампу не имела, но эта сделка нарушала законодательство США о финансировании предвыборных кампаний. То есть Коэн подвел начальника под обвинение и обвинительный вердикт, из-за которого Камала Харрис и другие враги называют Трампа «уголовником».

    При таких раскладах легко заработать проблемы с доверием, но у Трампа нет проблем с Сьюзан Уайлс. Наоборот, она эффективно решает его проблемы.

    Например, будучи опытным лоббистом, Уайлз периодически брала на себя роль личного политического киллера Трампа. Именно она подавила попытку антитрамписткого мятежа со стороны неоконов, чьим лидером была Лиз Чейни (дочь того самого Чейни): благодаря усилиям Уайлз сторонникам военных интервенций США по всему миру не удалось вернуть себе Республиканскую партию.

    Второй особо важной целью оказался собственный недруг – Рон Десантис, решивший попытать счастья и бросить Трампу вызов на праймериз. Ледяная леди наверняка отомстила губернатору «солнечного штата» не без удовольствия: агрессивная кампания Трампа буквально топтала кампанию Десантиса – и растоптала-таки.

    Есть данные, которые можно трактовать как деятельное участие Уайлс в успешном изгнании из Белого дома Илона Маска, с которым она сразу не сошлась характерами (видимо, слишком горяч).    

    Из того, что в «междуцарствие» Трамп показывал Уайлс некоторые военные планы, а это не соответствовало ее уровню допуска, демократы пытались было соорудить скандал и очередное уголовное дело, однако затея не выгорела – и вряд ли выгорит теперь. Само появление Ледяной девы в переговорной комнате в ответственный момент выглядит как троллинг прежних нытиков: любимый «решала» Трампа официально в курсе всех секретов.

    Будучи Цербером на пути к ушам президента, Ледяная дева умело ограждает его от людей и вопросов, которые огорчают Трампа. Однако ее обязанности – это не координация силовиков и не организация военных операций на Ближнем Востоке, а те же, что прежде: график встреч шефа и работа его аппарата, из которого, если верить американским политологам, Уайлс хочет сделать что-то среднее между отрядом специального назначения и личной гвардией короля, но в области не войны, а бюрократии, – внешняя политика ей в общем-то чужда.

    Таким образом, прозвище «Леди Война» этой безусловно опасной женщине не подходит. Несмотря на то, что мировая слава свалилась на нее в тот момент, когда Трамп перерождался из миротворца в агрессора, ничто не свидетельствует о личном вкладе Сьюзан Уайлс в эскалацию ближневосточного кризиса и нападении на Иран.

    Скорее, Трамп демонстрирует, что даже мнение его суперсекретарши в вопросах войны и мира теперь более значимо, чем мнение руководства Конгресса, которое рассчитывало присутствовать в переговорной, но приглашения не получило. Президент предпочитает править, как царь: с указами вместо законов, парадами и стрельбами, а Уайлс при его дворе – церемониймейстер особого назначения.

    Все ее заслуги не стоили бы в глазах Трампа ни цента, если бы Уайлс не могла стойко выдерживать все эскапады, метания, приступы гнева и сеансы самолюбования «папочки». Она выдерживает.

    Потому и Ледяная.

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