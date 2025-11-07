Акции производителя «Оземпика» упали после слухов об обмороке в Белом доме

Tекст: Антон Антонов

СМИ заявили, что Финдлей якобы потерял сознание во время посещения производителями препаратов для похудения Белого дома. Свидетели говорили, что речь шла о человеке по имени Гордон.

В компании Novo Nordisk опровергли сообщения о присутствии Финдлея на мероприятии. Novo Nordisk заверила, что в Овальном кабинете были только гендиректор Майк Дустдар и вице-президент по операциям Дэйв Мур, передает РИА «Новости».

Стоимость бумаг Novo Nordisk снизилась в США на 3,7% для депозитарных расписок, на 3,6% для хэджированных от валютного риска. На датской бирже акциям Novo Nordisk класса «А» удалось вырасти почти на 2%.

Белый дом объявил о договоренности, в рамках которой расходы на препараты для похудения частично будет покрывать страховка, что удешевит их для граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США планирует в декабре представить новые диетические нормы. Президент США Дональд Трамп критиковал популярное средство «Оземпик», называя его «уколом для жирдяев» и отмечая, что подобные лекарства в других странах стоят дешевле.

Европейский фармакологический регулятор выявил у препаратов с семаглутидом побочный эффект в виде потери зрения у одного из 10 тыс. пациентов. Сообщалось, что в Британии более 80 человек скончались после применения средств для похудения и лечения диабета типа «Оземпик» и «Мунджаро».