  Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Стало известно о боях на востоке Константиновки в ДНР
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе от действий США
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Более ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    12 октября 2025, 13:44 • Видео

    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    Участники саммита мира по Газе из Катара погибли в ДТП в Египте
    Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно
    Британский психолог: Счастливые люди не стремятся стать богатыми
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство
    В Госдуме предложили сделать медиацию обязательной при разводе

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов

    Самые трудные за всю историю времена переживает сегодня ресторанная отрасль Финляндии – по крайней мере, так утверждают сами представители финского общепита. Почему финны все меньше ходят в кафе и рестораны, какие еще сопутствующие признаки свидетельствуют о серьезном потребительском кризисе – и при чем здесь отношения финских властей с Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

