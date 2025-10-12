Таинственные войны, которые остановил Трамп

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

США признали отставание от России в стратегической сфере Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию?

СНГ начало разрастаться по линии ШОС Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ.

Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации?

Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов Самые трудные за всю историю времена переживает сегодня ресторанная отрасль Финляндии – по крайней мере, так утверждают сами представители финского общепита. Почему финны все меньше ходят в кафе и рестораны, какие еще сопутствующие признаки свидетельствуют о серьезном потребительском кризисе – и при чем здесь отношения финских властей с Россией?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.