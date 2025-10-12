Таинственные войны, которые остановил Трамп

Олег Ясинский
Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»
Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.
Наталья Потемкина
Донецкая чистоплотность как сопротивление
Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.
Игорь Мальцев
Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России
На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».