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Си Цзиньпин вернулся в Пекин после государственного визита в США
МИД КНР: Си Цзиньпин вернулся в Пекин после государственного визита в США
Председатель КНР Си Цзиньпин возвратился в китайскую столицу после успешного завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Китайский лидер во второй половине дня прибыл на родину после завершения официальной поездки в Соединенные Штаты, передает РИА «Новости» заявление внешнеполитического ведомства страны.
Государственный визит главы государства состоялся по приглашению американского президента Дональда Трампа. Поездка в Вашингтон продлилась с 23 по 25 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР завершил программу государственного визита в Соединенные Штаты.
В четверг Си Цзиньпин призвал американскую сторону к сотрудничеству по вопросам искусственного интеллекта.
В четверг начало его поездки вернуло инвесторам интерес к китайским активам.