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Визит Си Цзиньпина в США вернул инвесторам интерес к китайским активам
Bloomberg: Угроза жесткого разрыва экономических связей США и Китая отступила
Министр финансов США Скотт Бессент объявил о двухмесячном продлении торгового перемирия с Пекином на фоне прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Америку для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с первым за 11 лет государственным визитом, на фоне которого министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил о продлении торгового перемирия между двумя странами на два месяца, пишет Bloomberg.
Предстоящие переговоры китайского лидера и американского президента Дональда Трампа снизят геополитический дисконт по долларовым обязательствам КНР и оживят интерес зарубежных инвесторов к рисковым активам. По оценкам аналитиков, встреча должна положительно сказаться на облигациях с более низким рейтингом, включая корпоративные долги, бумаги сектора недвижимости и механизмы финансирования местных властей.
Стратег Джейсон Ли подчеркнул, что угроза радикального разрыва экономических связей между государствами отступила. Снижение неопределенности улучшает макроэкономические прогнозы и стимулирует глобальные фонды возвращаться на китайский кредитный рынок без оглядки на возможную эскалацию торговой войны.
Итоги саммита также помогут восстановить доверие инвесторов к трансграничным потокам капитала и сохранить доступ к офшорному долларовому финансированию, которое ранее находилось под давлением из-за растущей геополитической напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте западная пресса указала на выгоду Китая от переноса саммита с США. В прошлом году Пекин заявил о нежелании начинать торговую войну с Вашингтоном. В 2024 году председатель КНР Си Цзиньпин предупредил об отсутствии победителей в торговых конфликтах.