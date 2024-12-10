Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Си Цзиньпин: В торговых войнах победителей не будет
Си Цзиньпин заявил о бесперспективности торговых войн и призвал США к диалогу
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул отсутствие победителей в торговых войнах и выразил надежду на стабилизацию отношений с США с помощью диалога и сотрудничества.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о необходимости нормализации отношений между КНР и США, сообщает ТАСС.
«Тарифные, торговые и научно-технологические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики, победителей в них не будет», – заявил он.
Эти слова Си Цзиньпин озвучил на встрече с представителями международных экономических организаций, которая транслировалась Центральным телевидением Китая.
Си Цзиньпин выразил надежду, что Соединенные Штаты будут готовы к сотрудничеству с Китаем, чтобы направить двусторонние отношения в сторону стабильного и устойчивого развития. Он подчеркнул готовность Пекина поддерживать диалог с Вашингтоном для расширения сотрудничества и контроля над разногласиями.
КНР в лице своего председателя акцентировала внимание на важности поддержания здоровых и стабильных отношений с США, что, по его мнению, может быть достигнуто через активный диалог и взаимопонимание между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия в ответ на их поставки вооружений Тайваню, а ранее оставил производителя дронов из США без аккумуляторов из-за поставок БПЛА Тайваню, и на фоне этих событий США введут новые ограничения на чипы для Китая.