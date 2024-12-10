Си Цзиньпин: В торговых войнах победителей не будет

Си Цзиньпин заявил о бесперспективности торговых войн и призвал США к диалогу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о необходимости нормализации отношений между КНР и США, сообщает ТАСС.

«Тарифные, торговые и научно-технологические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики, победителей в них не будет», – заявил он.

Эти слова Си Цзиньпин озвучил на встрече с представителями международных экономических организаций, которая транслировалась Центральным телевидением Китая.

Си Цзиньпин выразил надежду, что Соединенные Штаты будут готовы к сотрудничеству с Китаем, чтобы направить двусторонние отношения в сторону стабильного и устойчивого развития. Он подчеркнул готовность Пекина поддерживать диалог с Вашингтоном для расширения сотрудничества и контроля над разногласиями.

КНР в лице своего председателя акцентировала внимание на важности поддержания здоровых и стабильных отношений с США, что, по его мнению, может быть достигнуто через активный диалог и взаимопонимание между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия в ответ на их поставки вооружений Тайваню, а ранее оставил производителя дронов из США без аккумуляторов из-за поставок БПЛА Тайваню, и на фоне этих событий США введут новые ограничения на чипы для Китая.