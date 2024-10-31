Производитель дронов в США ограничил продажи аккумуляторов из-за санкций Китая

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный директор компании Адам Брай сообщил, что запасы аккумуляторов сократятся в ближайшие месяцы, что отразится на клиентах. В связи с этим Skydio продает всего по одному аккумулятору на дрон, чтобы справиться с дефицитом, передает ТАСС,

По словам Брая, Китай ввел санкции против Skydio за поставки беспилотников Тайваню. Несмотря на это, компания продолжает поддерживать Тайвань. Брай отметил, что Пекин использует цепочки поставок как инструмент давления, но это не остановит их. Он также добавил, что китайские компании постепенно теряют долю рынка беспилотников, уступая ее западным производителям, таким как Skydio.

Skydio планирует в будущем перенести производство компонентов для своих дронов из Китая в другие страны. В настоящее время китайские заводы производят не только аккумуляторы для компании, но и ряд других комплектующих. Однако компания намерена изменить это в перспективе, чтобы уменьшить свою зависимость от китайских поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство промышленности и информатизации Китая ввело санкции против ряда американских компаний, включая Skydio, ограничив поставки ключевых компонентов, что вызвало кризис с производством дронов для Украины. Skydio сотрудничает с украинской армией, поставляя свои беспилотные летательные аппараты.

