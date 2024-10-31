Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины

Financial Times: Китайские санкции ударили по поставщику дронов для Украины

Как сообщает Financial Times, Skydio, крупнейший производитель дронов в США, оказался в сложной ситуации после введения китайских санкций, запрещающих местным группам поставлять компании критически важные компоненты, включая батареи. Эта мера заставила Skydio срочно искать альтернативных поставщиков, так как их единственный партнер из Китая был вынужден прекратить сотрудничество.

Генеральный директор Skydio Адам Брай обратился за помощью к администрации Байдена и провел встречи с высокопоставленными чиновниками, включая заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. В письме к клиентам Брай подчеркнул, что «китайское правительство использует цепочки поставок как оружие для достижения своих интересов в ущерб американским компаниям».

Санкции Китая были введены 11 октября в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных дронов Тайваню. Skydio выиграла контракт с пожарной службой Тайваня незадолго до этого. Представители Китая посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp, и приказали им разорвать отношения с компанией.

Skydio продолжает переговоры с потенциальными поставщиками в Азии, включая Тайвань, и ограничивает поставки батарей своим клиентам. Компания отправила более 1 тыс. дронов на Украину для разведки.

Американские власти обеспокоены возможными сбоями в цепочках поставок, вызванными китайскими санкциями, и надеются, что эта ситуация заставит частный сектор задуматься о рисках, связанных с зависимостью от Китая. В США также обсуждается законопроект, запрещающий использование дронов китайской компании DJI, являющейся конкурентом Skydio.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские беспилотники, поставляемые на Украину, не показали высокой эффективности из-за неспособности преодолевать российские радиоэлектронные помехи.