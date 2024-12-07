Зачем Трампу нужен алкоголик в Пентагоне

Tекст: Андрей Резчиков

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое решение назначить новым главой Пентагона Пита Хегсета. Хегсет – бывший ведущий канала Fox News, бывший майор Национальной гвардии и ветеран войны в Ираке и Афганистане. Если его кандидатуру утвердит Сенат, он возглавит армию численностью 2 миллиона человек, более 17% из которых – женщины.

Как подчеркивает телеканал NBC, заявление Трампа сделано вопреки опасениям некоторых законодателей по поводу выдвинутых против Хегсета обвинений в сексуальных домогательствах, и вопреки тому, что после окончания военной службы Хегсет из-за пережитого стресса злоупотреблял алкоголем.

Трамп впервые предложил кандидатуру Хегсета в середине ноября, но в разного рода «утечках» утверждалось, что под давлением Республиканской партии избранный президент начал рассматривать альтернативные кандидатуры. Наиболее вероятной заменой назывался губернатор Флориды Рон Десантис, с которым Трамп поссорился из-за участия Десантиса в президентской гонке, но потом вроде бы помирился. Были и другие кандидатуры, в том числе среди влиятельных сенаторов.

Однако, по словам Трампа, он не сомневается в своем выборе, и охарактеризовал Хегсета как очень умного человека, сжигаемого военной страстью. «Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы», – заявил Трамп.

Избранный президент выразил надежду, что Хегсет будет утвержден на пост. «Некоторые люди выражали легкое беспокойство, – признал Трамп. – Но он молодой человек с отличным послужным списком. Он любит военное дело, и, я думаю, люди начали это понимать».

Сам Хегсет пытался заручиться поддержкой среди законодателей и провел несколько встреч на Капитолийском холме, а также дал откровенное интервью и опубликовал статью в главной республиканской газете The Wall Street Journal с опровержением обвинений в сексуальном насилии и чрезмерном употреблении алкоголя.

В ходе общения с журналистом Хегсет категорически отрицал наличие проблем с выпивкой, пообещав в случае назначения министром обороны вести трезвый образ жизни. «Я вообще не буду пить», – поклялся он.

К слову, Дональд Трамп - убежденный трезвенник и не прикасается к алкоголю с тех пор, как тот свел в могилу его брата.

На вопрос о совершении сексуального насилия над женщиной Хегсет ответил отрицательно, назвав произошедший случай «действительно досадной ситуацией». По его словам, он заплатил этой женщине после угроз ее адвокатов «разоблачить его».

Ранее было известно, что телеведущего обвинили в сексуальном насилии в отеле в Калифорнии в 2017 году. Адвокат Хегсета заявлял, что выплата была сделана с целью предотвратить возможность подачи необоснованного судебного иска.

В результате сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер, который выражал обеспокоенность информацией о скандальной репутации Хегсета, положительно отозвался о телеведущем. «Я не вижу причин на данный момент не поддерживать его», – заявил он.

В экспертной среде, тем не менее, сходятся во мнении, что нехватка опыта и череда громких скандалов делают шансы Хегса на утверждение главой Пентагона минимальными. Трамп это якобы понимает и затеял всю эту истории с целью в последний момент предложить другую неожиданную фигуру.

«Трамп тасует кандидатов как карты, поэтому он может еще неоднократно изменить свое мнение. Ключевое здесь то, что кандидатура должна быть одобрена Конгрессом. А Хегсет вызывает недовольство среди самих республиканцев, которых не устраивает то, что бывший телеведущий будет заниматься стратегическим планированием в военной области», – считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксперт сомневается, что Хегсет сможет заручиться необходимой поддержкой. «Трамп выбирает лояльных к себе кандидатов, но кому до этого дело? Тут должен быть человек с авторитетом, с богатым бэкграундом. Возможно, что в конечном итоге на эту должность назначат сенатора от Арканзаса Тома Коттона, которого называют более авторитетным и влиятельным», – добавил Блохин.

Похожей точки зрения придерживается американист Борис Межуев, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН и доцент философского факультета МГУ. «Несмотря на настойчивость Трампа, в Сенате найдется несколько республиканцев, которые под влиянием военно-промышленного комплекса и негативной информации о Хегсете отклонят его кандидатуру», – прогнозирует он.

По мнению эксперта,

Трамп специально предлагает заведомо слабую кандидатуру, чтобы в последний момент предложить другого кандидата и добиться желаемого результата.

«Возможно, есть кто-то еще кроме Десантиса, кого он считает столь же непроходимым, но все-таки более проходимым, чем Хегсет. В этом случае понятна логика», – добавил американист.

Что же касается Коттона, по мнению Межуева, если бы Трамп всерьез рассматривал его кандидатуру, то сразу бы предложил ее, потому что в таком случае проблем с утверждением в Сенате быть не должно. «Коттон – абсолютный сторонник «ястребиной» политики с соответствующим менталитетом. Он бы легко прошел, для его утверждения не нужно никаких спецопераций», – пояснил Межуев.

Блохин считает, что военное прошлое Хегсета усиливает его позиции, но этого недостаточно, – глава Пентагона должен смотреть на происходящее «более глобально», а бывший телеведущий «с точки зрения здравого смысла не может заниматься ключевым для США направлением».

«Участвовать в военных штурмах в Ираке и Афганистане – это одно, а совсем другое – отвечать за большую стратегию. В военной сфере США крутятся триллионы долларов, это драйвер для многих индустрий, которые тянут за собой остальные сегменты американской экономики. Поэтому пост министра обороны намного важнее, чем должность госсекретаря США или президентского советника по нацбезопасности, у которых нет доступа к таким огромным ресурсам», – подытожил он.