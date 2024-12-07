  • Новость часаЗахарова предложила Западу прекратить поставки оружия ради спасения Украины
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    В Румынии устроили переворот против сенсации
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    Россельхознадзор опроверг запрет на поставки мандаринов из Абхазии
    Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни
    Рябков: Запад должен унять свои амбиции перед переговорами с Россией
    Названы задачи нового посла России в США
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом
    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    45 комментариев
    7 декабря 2024, 03:44 • Новости дня

    Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона

    Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона, несмотря на слухи о его зависимости

    Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона
    @ Mattie Neretin / Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выразил уверенность в своем решении назначить Пита Хегсета главой Пентагона, несмотря на опасения законодателей по поводу выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах и возможных проблем с алкоголем, сообщил телеканал NBC.

    Трамп заверил, что не сомневается в своем выборе Пита Хегсета на должность шефа Пентагона. Он охарактеризовал Хегсета как очень умного человека, сжигаемого военной страстью. «Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы», – приводит ТАСС слова избранного президента США.

    Напомним, ранее СМИ сообщали о беспокойстве среди американских законодателей из-за обвинений в адрес Хегсета в сексуальных домогательствах и его возможных проблемах с алкоголем.

    Несмотря на это, Трамп выразил надежду, что Хегсет будет утвержден на пост. «Некоторые люди выражали легкое беспокойство, – признал Трамп. – Он молодой человек с отличным послужным списком. Он любит военное дело, и, я думаю, люди начали это понимать».

    Трамп подчеркнул, что продолжит работать над выдвижением Хегсета и других кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

    До этого, Хегсет пообещал отказаться от алкоголя ради должности.

    6 декабря 2024, 16:35 • Новости дня
    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

    Digi24: КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании, выявленные в рассекреченных документах, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники.

    По информации Digi24, это решение было принято после срочного совещания судей в пятницу, когда в суд поступило множество запросов на отмену выборов, передает РИА «Новости». Предвыборная кампания прошла с нарушениями, что подтверждается рассекреченными документами Высшего совета обороны страны, сообщил телеканал. Первый тур выборов будет проведен повторно.

    Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. В понедельник КС Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента.

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по ее мнению, является попыткой повлиять на румынских граждан.

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    6 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 82%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по-прежнему стабильно высокий и согласно опросу составляет 82%, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается высоким. Согласно данным ФОМ, 82% опрошенных заявили о своем доверии президенту, передает РАПСИ.

    Согласно опросу ВЦИОМ, с 25 ноября по 1 декабря уровень одобрения работы президента составил 75,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина и самого правительства России положительно оценили 51,2% и 49,9% опрошенных соответственно.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% граждан России выражает доверие президенту России, а 82% респондентов считают, что Владимир Путин успешно справляется со своими обязанностями.

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    6 декабря 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские войска окружили Курахово в ДНР

    Рогов сообщил об окружении Курахово российскими войсками с нескольких сторон

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах, вынуждая украинские силы отступать к промышленной зоне, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска продолжают окружение города Курахова в ДНР, сообщает РИА «Новости». Владимир Рогов заявил, что город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска контролируют подступы к Курахово с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной. Обхват города продолжается и с западной части, куда отступают украинские силы.

    Рогов отметил, что восточная часть города уже освобождена российскими войсками, а в центральной и южной частях продолжаются бои. Противник отступает к промышленной зоне в западной части города, где сосредоточены крупные укрепрайоны и находится теплоэлектростанция. Российские войска продолжают стремиться к полному окружению оставшихся частей города, подконтрольных ВСУ.

    Курахово является важным стратегическим пунктом в юго-западной части Донбасса, расположенным в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР. Курахово остается под контролем ВСУ дольше других населенных пунктов в этом регионе после освобождения Угледара.

    Накануне сообщалось, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией, кроме того, они отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая являлась единственной дорогой для выхода из Курахово. Также ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей на Кураховском направлении.

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    6 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    Лавров назвал Карлсону условие прекращения конфликта на Украине
    @ mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно изложил условия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – отметил Лавров.

    Он также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что решения по урегулированию конфликта на Украине будут приниматься, учитывая реалии на земле. По словам Лаврова, реалии – это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые находятся в составе РФ.

    Глава МИД также отметил, что Россия не может мириться с действующими на Украине законами, которые запрещают русский язык, российские СМИ и культуру, а также ограничивают права Украинской православной церкви. Это, по мнению Лаврова, является нарушением обязательств Украины по Уставу ООН. Он подчеркнул, что Запад молчал о нарушениях с 2017 года, когда началось русофобское законодательное наступление, и России пришлось обратить внимание на эту проблему особым образом.

    Ранее Лавров заявил, что Москва была готова заключить договор с Киевом на основе предложенных Украиной принципов в 2022 году, а также обвинил Запад в использовании событий в Буче весной 2022 года как провокации для срыва переговоров между Москвой и Киевом.

    Кроме того, Лавров отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

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    6 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране, чтобы исключить революционные процессы в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в пятницу он сказал, что «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

    «Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», – отметил глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «одержана победа над либеральным фашизмом в одном сражении, теперь надо добиться окончательной победы».

    «В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», – заявил премьер-министр.

    «Нам понадобится время, и мы используем все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию», – сказал он.

    Тем временем в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Оппозиция вновь призывает граждан на улицы, а также требует от различных ведомств и организаций объявить неповиновение и бастовать.

    Ранее стало известно, что участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар».

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    6 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

    Минченко указал на личные качества и опыт назначенного врио главы Курской области Хинштейна

    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Александр Хинштейн зарекомендовал себя в качестве человека, способного выстраивать с обществом открытый и доверительный диалог. К тому же, у него за плечами есть опыт работы в Росгвардии, что очень важно для приграничных территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее депутат Хинштейн был назначен на пост врио Курской области.

    «Я лично знаком с Александром Хинштейном достаточно давно и могу с уверенностью сказать, что он как никто другой подходит на должность врио главы Курской области. Это целеустремленный, талантливый человек, который смог на деле доказать свой управленческий профессионализм», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Он уже зарекомендовал себя в качестве публичного политика. Напомню, что Хинштейн несколько раз избирался в Госдуму, он умеет работать с людьми, способен выстраивать с обществом открытый доверительный диалог», – акцентирует он.

    «К тому же, Александр Хинштейн несколько лет занимал должность советника главы Росгвардии. А учитывая текущую обстановку в Курской области, регион нуждается в управленцах, которые имели опыт работы в силовых структурах», – заключил Минченко.

    Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Из документа также следует, что предыдущий глава региона Алексей Смирнов досрочно подал в отставку по собственному желанию.

    Во время личной встречи с Хинштейном, президент подчеркнул, что значительная часть его деятельности была связана с работой в Госдуме. Однако в период с 2016 года по 2018 год он трудился на посту советника главы Росгвадрии. По оценке Владимира Путина, именно этот опыт и должен помочь новому врио в будущей деятельности.

    «Сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», – заметил Путин.

    В ответ Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленной задачей. Позже врио в своем Telegram-канале сообщил, что направится в регион «в ближайшее время».

    Назначение Хинштейна позже объяснил и пресс-секретарь Владимира путина Дмитрий Песков. По его словам, данная кандидатура выбрана с учетом опыта экс-депутата на предыдущих должностях и признана наиболее подходящей для решения стоящих перед областью задач. «Когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», – добавил он.

    Напомним, Александр Хинштейн был депутатом от партии «Единая Россия» с 2003 года по 2016 год, а также с 2018 года по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Является автором или соавтором около 200 законопроектов и поправок.

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    6 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    На границе с Россией скопились фуры с абхазскими мандаринами

    Фуры с мандаринами начали скапливаться на границе Абхазии и России

    Tекст: Евгения Караваева

    На границе Абхазии и России началось скопление грузовиков, груженых мандаринами, в стране – пик цитрусового сезона, а политическая ситуация не позволяет их реализовать.

    На границе России и Абхазии по реке Псоу начали скапливаться грузовые автомобили с мандаринами, сообщает ТАСС. Сотрудник Государственного таможенного комитета рассказал, что с утра уже возвращены несколько легковых автомобилей, а фуры с фруктами скапливаются на абхазской стороне границы.

    В Абхазии сейчас наблюдается пик цитрусового сезона. Республика планировала поставить в Россию более 37 тыс. тонн мандаринов. Это составляет значительную часть экспорта в Россию в этот период. Данная ситуация на границе может сказаться на сроках доставки фруктов, что вызывает беспокойство у экспортеров.

    Напомним, ранее абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашений об инвестициях между Москвой и Сухумом.


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    6 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию

    Посольство России в Сирии рекомендовало россиянам эвакуироваться из страны

    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию
    @ REUTERS/Mahmoud Hassano

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское посольство в Дамаске порекомендовало россиянам воспользоваться коммерческими рейсами для эвакуации из Сирии в связи с ухудшением военно-политической обстановки.

    Посольство России в Сирии обратилось к гражданам Российской Федерации с настоятельной рекомендацией покинуть страну. Как передает ТАСС, такая просьба связана с обострением военно-политической обстановки в Сирии. Гражданам предлагается использовать коммерческие рейсы через действующие аэропорты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме, что привело к уничтожению их позиций и укреплений. Сирийские войска также сорвали попытку нападения террористов на Латакию, тем самым предотвратив возможные потери среди мирного населения. Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, что стало значительным вкладом в борьбу с терроризмом на территории страны.

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    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

    Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

    В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

    На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

    Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


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    6 декабря 2024, 20:02 • Новости дня
    Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни

    Биотехнолог Духовлинов: В метеорите Сеймчан возможно найдена форма жизни неземного происхождения

    Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Возможно, мы имеем дело с внеземной формой жизни или ее следами, существовавшей несколько миллиардов лет назад», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, рассказывая об изучении обломка метеорита, которому более 4 млрд лет.

    «Наш научный коллектив много лет занимается биохимией и генетикой, в том числе связанной и со сферой космоса. Мы разрабатываем препараты от радиации, восстановления организма после долгих полетов. Также одна из областей исследований – анализ обломков метеоритов с целью поиска химических соединений и структур, свидетельствующих о наличии внеземных форм жизни», – говорит Духовлинов. 

    Он рассказывает, что в течение нескольких лет ученым не удавалось обнаружить что-либо достоверное, пока к ним не попали на исследования обломки метеорита Сеймчан, который является осколком одной из древних протопланет, возникавших и разрушавшихся на заре формирования Солнечной системы. Его возраст около 4 млрд лет.

    Илья Духовлинов

    Илья Духовлинов


    «Внутри оливинового кристалла метеорита сотрудником лаборатории Евгением Чираком и мной – руководителем лаборатории – обнаружена структура, имеющая идеально линейную трубчатую форму, и резко выделяющаяся среди всего, обнаруженного ранее, своей геометрически точной ровной формой. Такая форма и ее размер с очень большой вероятностью не подходит ни под один известный на Земле биологический вид. Не исключено и техногенное происхождение. Учитывая, что обнаруженная структура находится внутри кристалла метеорита, исключается ее земное и современное происхождение, а также загрязнение образца», – делится ученый.

    По его словам, в дальнейшей работе планируется подтвердить датировку возраста образца метеорита и извлечь обнаруженную структуру для ее анализа методами электронной микроскопии и масс-спектрометрии. «Возможно, мы имеем дело с внеземной формой жизни или ее следами, существовавшей несколько миллиардов лет назад», – заключил Духовлинов.

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    6 декабря 2024, 17:16 • Новости дня
    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск

    Эрдоган рассказал об отказе Асада от переговоров с Турцией

    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск
    @ Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Эрдоган сообщил , что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского президента Башара Асада на предложение провести двусторонние переговоры об актуальных проблемах, передает ТАСС.

    «Мы позвонили Асаду. Мы сказали: «Давайте определим будущее Сирии вместе». Не получили положительный ответ», – рассказал Эрдоган.

    Турецкий лидер также выразил надежду, что продвижение оппозиционных сил в Сирии «продолжится без неприятностей». «С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск», – пояснил президент Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

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    6 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского

    Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

    По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

    «Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

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    6 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Курьеры обогнали врачей и IT-специалистов по зарплате в России

    ННru и ПЭК: Медианная зарплата курьеров достигла 115,6 тыс. рублей, обогнав врачей и IT-аналитиков

    Курьеры обогнали врачей и IT-специалистов по зарплате в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, следует из совместного обзора hh.ru и ПЭК.

    Согласно данным hh.ru и ПЭК, медианная зарплата курьеров в России за период с января по ноябрь 2024 года составила 115,6 тыс. рублей в месяц. Это превышает заработки врачей, чья средняя зарплата составила 88,4 тыс. рублей, и IT-специалистов, таких как BI-аналитики, с зарплатой 114,2 тыс. рублей, передает РБК.

    Hh.ru и ПЭК связывают это с дефицитом работников в службах доставки. За январь–ноябрь количество вакансий для курьеров увеличилось более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%. Исследование также показало, что компании готовы предлагать курьерам гибкий график, бонусы и дополнительные социальные гарантии.

    Кроме того, компании расширили портрет целевого соискателя: теперь курьерами могут стать как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, включая студентов и пенсионеров. Наибольшая потребность в курьерах наблюдается в логистической отрасли, которая разместила 44,5 тыс. вакансий за анализируемый период.

    Спрос на пеших доставщиков вырос на 98%, тогда как потребность в автомобильных курьерах осталась на уровне прошлого года. В некоторых сегментах, таких как услуги для населения, зарплаты курьеров достигают 150 тыс. рублей. Это связано с тем, что в высокий сезон, с октября по декабрь, дефицит работников в этой сфере увеличивается в несколько раз. По данным курьерской службы для бизнеса Dalli, в России работают более 1 млн курьеров, еще необходимо не менее 200 тыс. человек.

    Результаты исследования агентства Pro-Vision Communications показали, что россияне считают завышенными зарплаты не только курьеров, но и таксистов.

    По данным hh.ru, компании «Купер», «Перекресток впрок» и Ozon fresh предлагают самую высокую зарплату курьерам на личном автомобиле – от 150 до 270 тыс. рублей.

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    6 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине

    Журналист Il Fatto Quotidiano назвал три сценария окончания военного конфликта на Украине

    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Итальянское издание Il Fatto Quotidiano рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, в том числе предполагающих ее разделение и создание международной миссии.

    Конфликт на Украине может завершиться одним из нескольких сценариев, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, передает РИА Новости». Первый сценарий, близкий к пожеланиям президента Украины Зеленского, предполагает разделение страны на два блока, аналогично Германии во времена холодной войны. Однако такой вариант считается наиболее опасным для окончания боевых действий.

    Второй предусматривает превращение Украины в своего рода «Израиль Восточной Европы», при котором союзники продолжат снабжать страну оружием. Обозреватель Il Fatto Quotidiano отметил, что такой исход будет чрезвычайно дорогим и оставит Украину в постоянном состоянии боевых действий, а также усилит ее в военном плане по сравнению с соседними странами, такими как Польша.

    Третий сценарий включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например, Китая и Индии.

    Во всех трех случаях основополагающим шагом является прекращение огня, но до этого момента, как считает автор материала, еще далеко.

    Президент России Владимир Путин в июне предложил условия для мирного урегулирования конфликта: вывод украинских войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация, а также нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины. Он также упомянул отмену санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее высказывалось предположение, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Тем временем высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.



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    6 декабря 2024, 10:16 • Новости дня
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    Американцы восхитились компетентностью Лаврова в интервью Карлсону
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи YouTube из США выразили восхищение главой МИД России Сергеем Лавровым после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, отметив его компетентность.

    Пользователи платформы YouTube из США восхитились российским министром. Комментарии на канале Карлсона содержат множество положительных отзывов о Лаврове и критику в адрес американского правительства, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей под ником @juniorferrante7999 написал: «Как ветеран армии США времен холодной войны, это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией, но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно». Другие пользователи также выразили разочарование в дипломатических способностях США по сравнению с Лавровым.

    Пользователь @boztos6025 отметил, что «в США нет ни одного дипломата столь компетентного, как Лавров». А @ianhassall3757 сравнил стиль общения Лаврова с мировыми лидерами, отметив их инфантильность. @brettoberry3586 выразил недовольство правительством Джо Байдена и надежду на восстановление отношений с Россией при Дональде Трампе.

    Некоторые пользователи подчеркнули недостаток трансляции российских интервью в США, указывая на отсутствие аналогичных Лаврову фигур в американском правительстве.

    «Не могу представить себе никого его уровня в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно», – заявил @3Dgifts.

    Во время интервью с Такером Карлсоном Лавров  заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны и выразил желание Москвы наладить нормальные отношения с Вашингтоном. Также он отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной.

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