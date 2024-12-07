Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона
Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона, несмотря на слухи о его зависимости
Дональд Трамп выразил уверенность в своем решении назначить Пита Хегсета главой Пентагона, несмотря на опасения законодателей по поводу выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах и возможных проблем с алкоголем, сообщил телеканал NBC.
Трамп заверил, что не сомневается в своем выборе Пита Хегсета на должность шефа Пентагона. Он охарактеризовал Хегсета как очень умного человека, сжигаемого военной страстью. «Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы», – приводит ТАСС слова избранного президента США.
Напомним, ранее СМИ сообщали о беспокойстве среди американских законодателей из-за обвинений в адрес Хегсета в сексуальных домогательствах и его возможных проблемах с алкоголем.
Несмотря на это, Трамп выразил надежду, что Хегсет будет утвержден на пост. «Некоторые люди выражали легкое беспокойство, – признал Трамп. – Он молодой человек с отличным послужным списком. Он любит военное дело, и, я думаю, люди начали это понимать».
Трамп подчеркнул, что продолжит работать над выдвижением Хегсета и других кандидатов на ключевые посты в своей администрации.
До этого, Хегсет пообещал отказаться от алкоголя ради должности.