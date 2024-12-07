Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона, несмотря на слухи о его зависимости

Tекст: Максим Попов

Трамп заверил, что не сомневается в своем выборе Пита Хегсета на должность шефа Пентагона. Он охарактеризовал Хегсета как очень умного человека, сжигаемого военной страстью. «Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы», – приводит ТАСС слова избранного президента США.

Напомним, ранее СМИ сообщали о беспокойстве среди американских законодателей из-за обвинений в адрес Хегсета в сексуальных домогательствах и его возможных проблемах с алкоголем.

Несмотря на это, Трамп выразил надежду, что Хегсет будет утвержден на пост. «Некоторые люди выражали легкое беспокойство, – признал Трамп. – Он молодой человек с отличным послужным списком. Он любит военное дело, и, я думаю, люди начали это понимать».

Трамп подчеркнул, что продолжит работать над выдвижением Хегсета и других кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

До этого, Хегсет пообещал отказаться от алкоголя ради должности.