Кандидат Трампа пообещал отказаться от алкоголя ради поста главы Пентагона

The Hill: Кандидат Трампа на пост главы Пентагона Хегсет пообещал отказаться от алкоголя ради должности

Tекст: Мария Иванова

Хегсет, кандидатура которого выдвинута Дональдом Трампом на пост министра обороны США, пообещал сенаторам-республиканцам отказаться от употребления алкоголя, если его кандидатуру утвердят, пишет The Hill. Хегсет предпринял этот шаг в попытке спасти свою кандидатуру на фоне возражений некоторой части сенаторов, отмечает ТАСС.

Как сообщает канал ABC News, все больше сенаторов не намерены голосовать за утверждение Хегсета из-за выдвинутых в прошлом обвинений в его адрес по сексуальным домогательствам и возможным проблемам с алкоголем. В то же время, по данным NBS News, некоторые считают его хорошим кандидатом благодаря военным наградам. Однако часть законодателей опасается открытых слушаний, где могут выступить свидетели обвинений против него.

По данным The Hill, Трамп рассматривает альтернативные кандидатуры на пост главы Пентагона, хотя пока не отказался от поддержки Хегсета. В частности, губернатор Флориды Рон Десантис уже выразил готовность занять этот пост.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий и работу на Fox News. Назначение Хегсета вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

Между тем кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет заключил досудебное соглашение с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах, чтобы избежать огласки.