Politico: Предложение Трампа назначить телеведущего главой Пентагона шокировало США

Politico: Предложение Трампа назначить телеведущего Хегсета главой Пентагона шокировало США

Tекст: Мария Иванова

Назначение Хегсета на пост министра обороны США Дональдом Трампом вызвало шок в Вашингтоне, сообщает Politico.

Хегсет, известный телеведущий и бывший военный, не имеет опыта в политике Минобороны, что вызвало недоумение в кругах, связанных с оборонной промышленностью США. Один из источников выразил удивление, отметив, что ожидал назначения более опытного кандидата.

Конгрессмен-демократ Адам Смит также высказал сомнение в компетентности Хегсета, подчеркивая его отсутствие опыта во взаимодействии с зарубежными партнерами США. Он задался вопросом о том, как Хегсет будет работать с международными коалициями.

Бывший чиновник Пентагона Эрик Эдельман отметил, что Трамп ценит преданность, и назначение, вероятно, связано с тем, насколько кандидат защищает Трампа в медиапространстве.

Несмотря на критику, один из сотрудников Сената США уверен, что кандидатура Хегсета будет одобрена Конгрессом. Сам Хегсет – выпускник Принстонского и Гарвардского университетов, ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане, а также ведущий на телеканале Fox News. Дональд Трамп уверен, что Хегсет «смело и патриотично» будет отстаивать политику США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий. Кроме того, стало известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

Будущий посол США в Израиле Майк Хакаби уже заявил о необходимости полной перезагрузки международных и внутренних отношений.