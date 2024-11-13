Будущий посол США в Израиле призвал к перезагрузке международных отношений

Будущий посол США в Израиле Хакаби призвал к полной перезагрузке международных отношений

Tекст: Мария Иванова

Хакаби, предложенный Дональдом Трампом на должность посла США в Израиле, призвал к «перезагрузке» международных отношений, передает РИА «Новости». Хакаби заявил в эфире телеканала Fox News, что Трамп намерен провести крупные изменения и он рад этому. По его мнению, влияние Трампа уже сказывается на ближневосточном конфликте, поскольку страны региона меняют свои поведенческие стратегии в ожидании нового лидера.

Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США, выиграл президентские выборы 5 ноября. Он стал вторым в истории страны человеком, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.

По данным Decision Desk, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и большинством в сенате, что обеспечит им контроль над законодательной и исполнительной ветвями власти до промежуточных выборов 2026 года.

Окончательное решение по кандидатам будет принято после заседания коллегии выборщиков 17 декабря, а новый состав конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация Трампа состоится 20 января, после чего он официально вступит в должность.

Накануне стало известно, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа для сокращения бюрократии и избыточных расходов. Дональд Трамп также выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, кроме того он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.