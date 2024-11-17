Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет урегулировал дело о домогательствах

Tекст: Ольга Иванова

Парлаторе, сообщил, что его клиент отрицает обвинения и подчеркивает, что не считает инцидент 2017 года домогательством, передает ТАСС.

Хегсет решил заключить соглашение в 2020 году, когда стало известно о намерении потерпевшей обратиться в суд. Это позволило избежать публичного скандала и сохранить его место на телеканале Fox News. Сумма, выплаченная Хегсетом, не раскрыта из-за соглашения о неразглашении, включенного в договор между сторонами.

По данным CNN, Хегсет не стал ответчиком в связи с этим происшествием и ему не были предъявлены какие-либо обвинения. Однако, журнал Vanity Fair ранее сообщил, что процедура утверждения Хегсета на пост министра обороны может быть усложнена из-за недостаточной проверки его кандидатуры командой Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.