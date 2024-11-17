Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.16 комментариев
Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет урегулировал дело о домогательствах
Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заключил досудебное соглашение с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах, чтобы избежать огласки, об этом телекомпании CNN заявил адвокат Хегсета Тимоти Парлаторе.
Парлаторе, сообщил, что его клиент отрицает обвинения и подчеркивает, что не считает инцидент 2017 года домогательством, передает ТАСС.
Хегсет решил заключить соглашение в 2020 году, когда стало известно о намерении потерпевшей обратиться в суд. Это позволило избежать публичного скандала и сохранить его место на телеканале Fox News. Сумма, выплаченная Хегсетом, не раскрыта из-за соглашения о неразглашении, включенного в договор между сторонами.
По данным CNN, Хегсет не стал ответчиком в связи с этим происшествием и ему не были предъявлены какие-либо обвинения. Однако, журнал Vanity Fair ранее сообщил, что процедура утверждения Хегсета на пост министра обороны может быть усложнена из-за недостаточной проверки его кандидатуры командой Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.