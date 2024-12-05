Следующие друг за другом юбилеи: в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
У будущего главы Пентагона оказались проблемы с алкоголем
Washington Post сообщила об угрозе назначения Хегсета главой Пентагона из-за алкоголя
Вокруг назначения Пита Хегсета на должность министра обороны США разгорелся скандал из-за его предполагаемых проблем с алкоголем, что вызывает сомнения у сенаторов о его способности дисциплинировать себя и других в такой ответственной роли, пишет Washington Post.
Пит Хегсет, кандидат на должность секретаря обороны от президента Трампа, сталкивается с вопросами о своем прошлом, связанным с употреблением алкоголя, пишет Washington Post.
Хегсет откровенно признал, что начал злоупотреблять алкоголем после службы в Ираке, когда попал в опасную ситуацию, но остался жив. Он признался в подкасте The Will Cain Show, что часто пил, чтобы справиться с ощущением одиночества и стресса.
Проблемы с алкоголем продолжают преследовать его карьеру, начиная с деятельности в непрерывном фонде ветеранов и до работы на Fox News. Некоторые сотрудники Fox News утверждают, что видели Хегсета в состоянии алкогольного опьянения на работе. Однако другие коллеги и представители канала отрицают эти обвинения, заявляя, что у Хегсета нет такой репутации.
Хегсет категорично отвергает утверждения о наличии у него проблем с алкоголем, заявляя, что никогда не был зависим от спиртного и не нуждался в профессиональной помощи. Он также отметил, что его нынешняя жена и вера помогли ему справиться с этой проблемой, и пообещал, что если будет утвержден на должности, не будет употреблять алкоголь во время исполнения обязанностей.
Выбор Хегсета на должность секретаря обороны вызвал озабоченность среди некоторых сенаторов из-за его прошлого, связанного с алкоголем. Сенатор Кевин Крамер заявил, что ему нужно быть уверенным, что Хегсет справился с этой проблемой. Бывший министр обороны Леон Панетта отметил, что дисциплина является важным качеством для лидера, и вопросы о способности Хегсета управлять такой крупной организацией, как министерство обороны, остаются открытыми, отмечает издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий и работу на Fox News.
Назначение Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет заключил досудебное соглашение с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах, чтобы избежать огласки. Кроме того, Хегсет пообещал отказаться от алкоголя, чтобы заручиться поддержкой сенаторов.