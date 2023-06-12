Путин посетил госпиталь Минобороны и пообщался с ранеными военнослужащими

Путин на вручении премий указал на формирующую мировоззрение роль искусства

Человеческое мировоззрение может формировать только настоящее искусство, заявил президент России на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда.

«Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – цитирует Путина ТАСС.

Так президент прокомментировал выступление одного из лауреатов, генерального директора Первого канала Константина Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается «в создании и формировании образа мысли».

Также глава государства отметил высказывание учителя из Волоколамска Татьяны Бабуровой, заявившей, что успех ждет тех, кто воспринимает свою работу как «обязанность и как счастье».

Это очевидная вещь, сочетание чувства долга и восторга от того, что человек делает, приводит к нужному результату для человека – он самовыражается, отметил президент.

«Лауреаты, Герои Труда сегодняшние – они своим делом показывают, что все, что они творят в самом широком и благородном смысле этого слова, – это есть искусство искусств», – указал он.

На церемонии присутствовали актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, руководитель Русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова.

Глава государства лично вручил награды ученым, лауреатам Государственной премии в области науки и технологий – Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину, Михаилу Скорохватову, Владимиру Копейкину, Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну, Дмитрию Трофимову.

Путин также наградил золотой медалью «Герой труда Российской Федерации» управляющего директора и генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева за вклад в создание турбореактивного авиационного двигателя ПД-14.

Глава государства отметил важность труда подземного горнорабочего Эдуарда Щербины, проработавшего 25 лет на одном из самых крупных в мире уранодобывающих предприятий – Приаргунском производственном объединении.

Президент, говоря о работе российских ученых, сказал, что их труд – убедительный пример идей, подкрепленных фундаментальными исследованиями, за короткое время нашедшими практическое применение.

«Они доказали, что за счет открытий в генетике, в молекулярной и клеточной биологии можно действительно совершать настоящие чудеса, одолеть недуги, помочь женщинам познать счастье материнства, принести радость во многие семьи», – сказал он.

Путин особого внимания удостоил художников-реставраторов Андрея Голубейко и Александру Орловскую за восстановление картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

«Когда пять лет назад вандал нанес ей [картине] повреждения, немногие верили, что картину можно вернуть в прежний вид, в прежнее состояние, ведь она уже подвергалась жестокому нападению еще в 1913 году», – напомнил президент. По его словам, восстановленная картина – свидетельство высочайшего профессионализма мастеров.