Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Роман Сорокина «Наследие» решили проверить на детскую порнографию
Следователи начали доследственную проверку романа Владимира Сорокина «Наследие» по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
«В настоящее время проводится доследственная проверка... Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», – рассказал РИА «Новости» информированный источник.
Отмечается, что в апреле издательство АСТ остановило продажи романа «Наследие», а также произведений Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни».
По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», эти книги содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии со статьей 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).