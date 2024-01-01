Число погибших от удара ВСУ по Белгороду выросло до 25 человек

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода до 25 человек, пятеро из которых дети», – написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что четырехлетняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов, умерла в областной детской больнице. Ее было невозможно доставить в Москву из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения, но за ее жизнь до последнего боролись и федеральные и региональные медики.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего ребенка. «Нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас…», – написал он.

Также Гладков уточнил число раненых, сообщив, что накануне к медикам обратились еще два человека: у женщины перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока. Врачи областной больницы уже провели ему операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, а женщину пока готовят к операции. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 109 человек.

Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье сообщалось, что в результате атаки ВСУ погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

В понедельник президент России Владимир Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород.