Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.14 комментариев
Число погибших от удара ВСУ по Белгороду выросло до 25 человек
Число погибших в Белгороде мирных жителей из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 25 человек, среди них пятеро детей, сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода до 25 человек, пятеро из которых дети», – написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что четырехлетняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов, умерла в областной детской больнице. Ее было невозможно доставить в Москву из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения, но за ее жизнь до последнего боролись и федеральные и региональные медики.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего ребенка. «Нет таких слов, которые могут утешить это горе. Это невосполнимая утрата для всех нас…», – написал он.
Также Гладков уточнил число раненых, сообщив, что накануне к медикам обратились еще два человека: у женщины перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока. Врачи областной больницы уже провели ему операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, а женщину пока готовят к операции. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 109 человек.
Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье сообщалось, что в результате атаки ВСУ погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
В понедельник президент России Владимир Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород.