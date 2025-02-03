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По факту взрыва в московском ЖК «Алые паруса» возбуждено дело
После взрыва в одном из подъездов жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. В результате взрыва погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело после инцидента в жилом комплексе «Алые паруса», передает ТАСС. Хлопок произошел в одном из подъездов дома на Авиационной улице. В пресс-службе ГСУ СК России подтвердили факт возбуждения дела в связи с произошедшим.
По предварительным результатам осмотра дома в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, несущие конструкции остались целыми после хлопка.
«Дальнейших обрушений не будет», – заявил представитель оперативных служб. Это позволяет жителям комплекса быть уверенными в безопасности здания после произошедшего инцидента.
В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, повреждены остекление и гипсокартонный потолок. По данным СМИ, в ЖК могло сработать самодельное взрывное устройство. Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало. Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, пострадали пять человек.